Presentan la cinta Trigal

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- A Alberto Guerra le tomó ocho años construir al personaje de JC, en la nueva película "Trigal". El actor da vida a un adulto que se relaciona con dos niñas 20 años menores que él, quienes están descubriendo su sexualidad durante su estadía en una ciudad fuera de la metrópoli.

Esta práctica, que Guerra acepta que sigue sucediendo, es una de las costumbres sociales machistas en las que el cubano considera que es necesario hacer un cambio. Él desde su trinchera dice que ha sido influenciado por las mujeres con las que convive a diario.

"He cambiado muchísimo a raíz de escuchar a las mujeres que tengo alrededor y a las que no están a mi alrededor también, de leerlas, de entenderlas, de ver problemáticas. Pero qué sucede con los hombres que han crecido como JC en medio de la nada y que han venido mamando generación tras generación una herencia no sólo del papá, sino también de la mamá y de absolutamente todos que se mueve de alguna manera", respondió Guerra a EL UNIVERSAL durante una conferencia de prensa.

El histrión de 40 años está casado con Zuria Vega, quien, según ha compartido, fue de alguna forma su ancla en otros cambios personales, como abandonar las adicciones, y es padre de dos mujeres: Lúa de seis años y Penélope, de 21. Por esta razón aprender a no juzgar a este personaje y deslindarse de sus ideas para interpretarlo, fue uno de los retos a los que se enfrentó.

"Estamos exponiendo a gente que no tiene acceso a esta información y que no conoce otra cosa, entonces ¿qué tan culpables son de lo que están haciendo? En estos tiempos en que la información es tan inmediata, crucificamos muy rápido, yo no estoy diciendo que esté bien o esté mal, estoy diciendo que aún existe", señaló Alberto.

Durante la conferencia de prensa para anunciar que la película estrena este jueves en algunos cines de la Ciudad de México y el viernes en la Cineteca Nacional, también estuvo presente el resto del elenco, conformado por Nicolasa Ortiz Monasterio, Emilia Berjón y Abril Michel, así como la directora Anabel Caso, quien espera que la cinta sea un llamado de atención social hacia el consentimiento y el cambio.

"Existen universos, como los urbanos, donde las personas somos conscientes de estos vínculos, la falta de consentimiento y las relaciones que se entablan muchas niñas que son obligadas a casarse desde pequeñas u hombres que abusan de niñas que no tienen idea de lo que están haciendo, en el entendimiento de que sí saben lo que están haciendo, en ese caso, es un llamado a hacer consciencia de lo que estamos generando en adolescentes y niñas que están expuestas por falta de recursos, de educación emocional y de una repetición de factores y cultura", expresó Caso.