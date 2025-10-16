Presidente de Perú enfrenta presión de Generación Z tras violenta protesta

LIMA (AP) — El presidente peruano José Jerí afirmó el jueves que no renunciará tras la muerte de un manifestante durante una multitudinaria protesta la víspera que exigía su salida y la derogación de leyes que impulsó mientras era legislador y que, según expertos, favorecen presuntamente a la delincuencia.

"Mi responsabilidad es mantener la estabilidad del país, esa es mi responsabilidad y mi compromiso", señaló Jerí a la prensa local luego de asistir al Parlamento donde declaró que pedirá facultades para legislar en contra del crimen.

Más temprano, la fiscalía anunció en X que investiga la muerte "por arma de fuego" de un cantante de hip hop llamado Eduardo Ruíz, 32 años, quien llegó sin vida al hospital capitalino Arzobispo Loayza. Otro manifestante también cantante de música urbana, Luis Reyes, de 28 años, tenía una fractura craneal y estaba en coma inducido, dijo a la prensa local su tía Herli Rodríguez en las afueras del mismo hospital.

Medios locales y cámaras de seguridad mostraron videos de Ruíz cuando cayó al piso en una calle de Lima luego de que un hombre, que escapaba de algunos manifestantes, disparó. Testigos indicaron que el atacante huía porque era acusado de ser un policía vestido de civil infiltrado como manifestante.

Las televisoras mostraron a hombres vestidos de civil que detenían a manifestantes y los introducían a la fuerza en carros policiales. Pese a ello, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, dijo a la radio local RPP que la policía no usó agentes vestidos de civil durante la protesta.

El miércoles manifestantes en Lima, entre los que había organizaciones autodenominadas Generación Z, quemaron frente al Congreso un violín gigante de cartón cubierto por una banda presidencial y lanzaron fuegos artificiales a la policía, que respondió con gases lacrimógenos y perdigones. Televisoras mostraron al menos a una policía apuntando con su pistola a manifestantes que habían tumbado su motocicleta.

La Defensoría del Pueblo confirmó más de 100 heridos, entre ellos 20 civiles y 80 policías, en las aprotestas que también apuntaron contra los legisladores. Seis periodistas recibieron el impacto de perdigones y otros cuatro fueron agredidos por la policía que los empujó y golpeó con bastones, según la Asociación Nacional de Periodistas de Perú.

Las protestas recordaron a muchos peruanos los inicios del gobierno de Dina Boluarte, la antecesora de Jerí, que gobernó desde diciembre de 2022 pese a más de 500 protestas en su contra y 50 manifestantes muertos los primeros meses de su gestión.

Boluarte fue destituida el viernes luego de que los principales partidos en el Congreso le retiraron el apoyo cuando falta medio año para los comicios, en los que se elegirá a 130 diputados, 60 senadores y un nuevo presidente. Jerí, un legislador de 38 años quien era el presidente del Parlamento, la reemplazó.

Las críticas contra Jerí aumentaron porque enfrentó una investigación por presunta violación tras ser denunciado por una mujer. La fiscalía archivó la pesquisa en agosto, pero continúa para un hombre que acompañaba a Jerí el día en que habrían ocurrido los hechos. En la protesta, más de 20 mujeres gritaban "El violador es Jerí".

Los manifestantes también criticaron que, mientras fue legislador, Jerí votó a favor de seis leyes que, según expertos, debilitan la lucha contra la delincuencia. Esas normas eliminan la detención preliminar en casos sin flagrancia, impiden procesar a partidos políticos como grupos criminales, elevan los requisitos para confiscar bienes a grupos delictivos y dificultan la colaboración eficaz y los allanamientos.

Perú sufre un alza de la criminalidad y la mayoría de víctimas pertenece a la clase trabajadora. Los asesinatos subieron de 676 casos en 2017 hasta 2.082 en 2024, mientras las denuncias por extorsiones aumentaron de 2.305 en 2020 a 21.746 en 2024, según datos de la fiscalía.

Las manifestaciones de la Generación Z de Perú empezaron hace un mes y se caracterizaron por celebrarse los fines de semana. En un principio pretendían cambios en la ley de pensiones, que obligaba a los más jóvenes a realizar aportaciones, lo cual reducía aún más sus escasos ingresos.

Finalmente, el Congreso anuló los aportes obligatorios para los jóvenes.