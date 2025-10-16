Ejecutan a hombre a bordo de su auto

Cuando viajaba a bordo de su camioneta, un hombre fue ejecutado en la carretera a México, en donde maleantes armados lo alcanzaron y acribillaron para finalmente estamparse contra un árbol mientras los agresores se daban a la fuga.

El hecho ocurrió después de las once de la noche del martes, cuando el ahora occiso iba en su camioneta KIA color blanco por la lateral de la carretera a México, en dirección de Pozos hacia el Anillo Periférico.

Fue poco antes de llegar a la avenida Las Mercedes, en donde los delincuentes lo alcanzaron y le dispararon de corta distancia, por lo que ante los impactos recibidos el hombre perdió el control de la dirección a la izquierda y chocó contra un árbol de pirul en donde finalmente se detuvo.

Luego del ataque, los maleantes, que viajaban a bordo de otro vehículo, se dieron a la fuga sin que nadie lo impidiera y algunos testigos llamaron a los cuerpos de emergencia para que prestaran ayuda a la víctima.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los paramédicos arribaron en pocos minutos a prestarle ayuda al conductor de la camioneta pero determinaron que ya había perdido la vida a causa de los balazos que había recibido durante el ataque.

Elementos de la Guardia Civil Municipal de Pozos llegaron como primeros respondientes y procedieron a coordinar el área, para que el resto de las autoridades iniciaran las investigaciones sobre el hecho.

Elementos de la Policía de Investigación arribaron indagatoria sobre el homicidio en tanto que personal de Servicios Periciales realizó una inspección en el lugar en busca de indicios realizando el levantamiento del cuerpo que fue enviado al servicio médico legista en donde se le practicaría la autopsia de ley para entregar a los familiares una vez que acudieron a reclamarlo.

Asimismo, la camioneta donde viajaba el ahora occiso, que acabó destrozada de la parte frontal ante el impacto contra el árbol, fue enviada a una pensión y la Fiscalía General del Estado ya inició la carpeta de investigación correspondiente.