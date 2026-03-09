Priscila Escoto participa en regalo exclusivo en fiesta XV años

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- La celebración de una

, Tabasco, se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales debido al lujo, los artistas invitados y un exclusivo regalo que llamó la atención de miles de usuarios.La fiesta, protagonizada por la joven, conocida como Mafer, reunió a celebridades y figuras del espectáculo que amenizaron la noche en un evento que muchos calificaron como unade unaEntre los invitados que participaron en el evento destacaron, Matute, Xavi y la conductora, quienes fueron los encargados de darle un toque espectacular a la celebración.Unos XV años de lujo conEl evento se realizó en un hotel dey estuvo inspirado en la ciudad de Nueva York, por lo que la decoración recreó el ambiente de unaEntre los elementos que más llamaron la atención estuvieron:Unaal estilo de las grandes galas.Decoraciones inspiradas en la Gran Manzana.Un enorme pastel inspirado en la Estatua de la Libertad.Durante la velada, Mafer celebró junto a su mamá, y su, el, quien aparece vinculado a una red de al menos 18 empresas relacionadas con los sectores inmobiliario, petrolero y gasolinero.Sin embargo, uno de los momentos más comentados de la noche fue elque recibió laLa atención de los invitados y de los usuarios en redes sociales se centró en un regalo muy especial: unade, considerada una de las piezas más exclusivas del mundo de la moda.La elección del obsequio fue realizada por suen conjunto con la influencer, quien incluso apareció en una grabación proyectada durante la fiesta para felicitar a la joven.¿Quién es-también conocida en redes como Priscy Escoto- es unaque ha ganado popularidad en plataformas como Instagram y TikTok gracias a su contenido relacionado con moda, lujo, belleza y lifestyle.Nació el 7 de marzo de 1997 en, Nuevo León, y estudióen el Tecnológico de, aunque posteriormente decidió dedicarse a la creación de contenido.Gran parte de su fama se debe a los videos donde presume sude lujo, además de realizar populares videos de "" decomo:GucciFendiYves Saint LaurentAlgunas de estas piezas pueden costar entre 200 y 300 mil pesos, dependiendo del modelo y losA pesar de que su contenido suele tener buena recepción, ense volvió tendencia luego de que usuarios en redes sociales se burlaran de ella tras viralizarse videos deque afirmaban que varias marcas de lujo producen parte de sus bolsos en China antes de comercializarlos como productos europeos.Además de su trabajo como influencer, Priscila también ha buscado abrirse camino en la. Entre los sencillos de estilo pop que ha lanzado se encuentran:, "Adicta a senti", "Casi algo", entre otros.