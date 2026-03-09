Priscila Escoto participa en regalo exclusivo en fiesta XV años
La influencer Priscila Escoto colaboró con el padre de la quinceañera para elegir un regalo de lujo.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- La celebración de unafiesta de XV años en Villahermosa
, Tabasco, se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales debido al lujo, los artistas invitados y un exclusivo regalo que llamó la atención de miles de usuarios.
La fiesta, protagonizada por la joven María Fernanda, conocida como Mafer, reunió a celebridades y figuras del espectáculo que amenizaron la noche en un evento que muchos calificaron como una celebración digna de una alfombra roja.
Entre los invitados que participaron en el evento destacaron Belinda, J Balvin, Matute, Xavi y la conductora Galilea Montijo, quienes fueron los encargados de darle un toque espectacular a la celebración.
Unos XV años de lujo con temática de Nueva York
El evento se realizó en un hotel de Villahermosa y estuvo inspirado en la ciudad de Nueva York, por lo que la decoración recreó el ambiente de una gran premiación.
Entre los elementos que más llamaron la atención estuvieron:
Una alfombra roja al estilo de las grandes galas.
Decoraciones inspiradas en la Gran Manzana.
Un enorme pastel inspirado en la Estatua de la Libertad.
Durante la velada, Mafer celebró junto a su mamá Victoria, y su padre, el empresarioJuan Carlos Guerrero Rojas, quien aparece vinculado a una red de al menos 18 empresas relacionadas con los sectores inmobiliario, petrolero y gasolinero.
Sin embargo, uno de los momentos más comentados de la noche fue el lujoso obsequio que recibió la quinceañera.
La atención de los invitados y de los usuarios en redes sociales se centró en un regalo muy especial: una bolsa Birkin de Hermès, considerada una de las piezas más exclusivas del mundo de la moda.
La elección del obsequio fue realizada por su padre en conjunto con la influencer Priscila Escoto, quien incluso apareció en una grabación proyectada durante la fiesta para felicitar a la joven.
¿Quién es Priscila Escoto?
Priscila Escoto -también conocida en redes como Priscy Escoto- es una influencer mexicana que ha ganado popularidad en plataformas como Instagram y TikTok gracias a su contenido relacionado con moda, lujo, belleza y lifestyle.
Nació el 7 de marzo de 1997 en Monterrey, Nuevo León, y estudió Derecho en el Tecnológico de Monterrey, aunque posteriormente decidió dedicarse a la creación de contenido.
Gran parte de su fama se debe a los videos donde presume su colección de bolsas de lujo, además de realizar populares videos de "unboxing" de marcas exclusivas como:
Hermès
Chanel
Louis Vuitton
Gucci
Fendi
Yves Saint Laurent
Algunas de estas piezas pueden costar entre 200 y 300 mil pesos, dependiendo del modelo y los materiales.
A pesar de que su contenido suele tener buena recepción, en 2025 se volvió tendencia luego de que usuarios en redes sociales se burlaran de ella tras viralizarse videos de fabricantes chinos que afirmaban que varias marcas de lujo producen parte de sus bolsos en China antes de comercializarlos como productos europeos.
Además de su trabajo como influencer, Priscila también ha buscado abrirse camino en la música. Entre los sencillos de estilo pop que ha lanzado se encuentran: "Bye Bye", "Adicta a senti", "Casi algo", entre otros.
