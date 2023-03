Productor de Ximena Sariñana no perderá el ojo: parte médico

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- Luis Miguel Melche, productor de Ximena Sariñana, resultó gravemente herido luego de recibir una golpiza por un grupo de hombres que supuestamente formaba parte del staff de la Feria del Caballo, en la que se presentó la cantante este fin de semana, luego de que este discutiera con algunos de los organizadores por las fallas de audio que tuvieron lugar mientras la intérprete de "Aire soy" estaba arriba del escenario, por lo que fue hospitalizado; la actualización médica indica que pese a que está muy delicado, no perderá el ojo como llegó a pensarse.

Este martes, la cantante mexicana grabó un video donde habló de la indignación que sentía luego de que su "production manager", como lo denominó, fuera encerrado y golpeado, junto a sus músicos, sólo a un par de minutos de que Sariñana abandonara las instalaciones. De hecho, la famosa intérprete dijo que 10 minutos antes, ella y su equipo habían convivido con una pequeña de 10 años, dejándola con un muy buen sabor de boca, lo cual cambió al cabo de unos instantes, cuando parte de las personas que la acompañaban fueron atacadas.

"Las consecuencias que tiene esto en nuestro equipo y en la vida y salud de nuestro compañero aún son incalculables", dijo con visible preocupación, pues se difundieron imágenes en que Melche luce completamente ensangrentado.

Pero las alertas en torno a la salud de Luis Miguel se hicieron cada vez más grandes cuando se informó que podría perder el ojo, debido a las grandes lesiones que había recibido en el órgano ocular y, esta tarde, el parte médico del productor ya ha actualizado el estado de salud del músico, con un escenario relativamente alentador.

Un reportero de "Ventaneando" acudió a las instalaciones de un hospital privado, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, en el que se encuentra internado Melche, y tuvo acceso a conversar con el parte médico del paciente, el cual descartó lo que en un principio se pensó, pues tal parece que el músico no perderá el ojo, pues la herida logró cerrarse durante una primera intervención quirúrgica en la que sometieron a su iris a una limpieza profunda.

Sin embargo, explicaron que durante los golpes que recibió, la membrana ocular de Luis Miguel se deprendió y aunque todo salió como estaba previsto, el parte médico señaló que Melche tendrá que atravesar otra operación en la que necesitará un trasplante de córnea. Por el momento, detalló el reportero, el productor seguirá internado entre cuatro a cinco días más, pero también se externó que el músico no cuenta con el dinero suficiente para solventar los gastos de su internamiento, por lo que su padre ya ha pedido ayuda a allegados y a quienes puedan apoyarlos con los gastos.

Por su parte, Ximena Sariñana contestó con un rotundo no cuando en una entrevista se le preguntó si volvería a participar en la Feria del Caballo en Texcoco.