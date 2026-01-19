Profeco presiona a Ocesa por 4,700 quejas de fans de BTS en México 2026

CIUDAD DE MÉXICO, enero 19 (EL UNIVERSAL).- El pasado martes 13 de enero la boyband de kpop coreana, BTS, anunció su tan esperando regreso luego de que sus siete miembros regresaran del servicio militar. Su gira contempla a la Ciudad de México con tres fechas.

En consecuencia, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhortó a la promotora Ocesa para que proporcione información clara, completa y veraz sobre la venta de boletos de los conciertos del "BTS World Tour", que se realizarán en mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros.

Esta medida se da tras la recepción de más de cuatro mil 700 quejas y solicitudes de fans del grupo surcoreano que buscan mayor transparencia en los precios, condiciones y detalles de venta de las entradas.

Entre las principales demandas de los fans está que se publiquen con anticipación los precios finales, cargos adicionales, mapas de asientos y las condiciones completas de cada tipo de boleto, incluyendo posibles precios dinámicos y lo que incluyen los paquetes VIP ofrecidos.

Profeco subrayó que este llamado se realiza en defensa del derecho de la población a recibir información veraz y suficiente al momento de adquirir bienes y servicios.

Además, la dependencia solicitó que se informe sobre la cantidad de boletos destinados a las distintas etapas de preventa, como la exclusiva de ARMY Membership y la venta general al público, para evitar confusiones o prácticas que perjudiquen a las y los consumidores.

La intervención de Profeco responde a la inquietud de la fanbase en redes sociales y en los canales de comunicación de la propia institución, donde el ARMY solicitó claridad en la información antes de que inicie la comercialización de las entradas.

¿Qué es la ARMY membership?

La ARMY Membership o la membresía ARMY es una suscripción anual que permite a las y los seguidores de BTS identificarse como miembros del club de fans oficial del grupo.

Esta suscripción se hace a través de la plataforma coreana Weverse Shop, especializada en la cultura y grupos de kpop, donde los usuarios crean una cuenta, compran la membresía y acceden a diferentes beneficios, como la compra anticipada de boletos.

Aún estás a tiempo de convertirte en miembro del club de fans oficial de BTS para poder acceder a la preventa exclusiva de boletos en México. El costo es de 409 pesos mexicanos.

Otros beneficios que tiene la membresía son:

Acceso exclusivo en Weverse: La membresía ofrece contenido especial como fotografías, videoclips, mensajes personalizados, actualizaciones constantes sobre las actividades de los integrantes, publicaciones temáticas y material detrás de cámaras que no está disponible para usuarios sin suscripción

Mercancía oficial: Al contar con la ARMY Membership, los fans pueden adquirir productos oficiales exclusivos que no se venden al público general

Eventos y sorteos especiales: Los integrantes pueden participar en dinámicas, rifas y eventos organizados por BTS o sus promotores, que van desde experiencias virtuales hasta la posibilidad de ganar accesos VIP o boletos para eventos presenciales exclusivos

Comunidad e interacción oficial: La membresía permite formar parte de la comunidad oficial en Weverse, facilitando la interacción entre fans y el acceso directo a contenido validado y comunicado por el propio grupo.