Euforia de las ARMY por conciertos de BTS en México 2026

CIUDAD DE MÉXICO, enero 13 (EL UNIVERSAL).- Tras confirmarse el regreso a los escenarios de la banda surcoreana BTS, las ARMY se volvieron tendencia en la red al celebrar que los intérpretes de "Dynamite" incluyeron a México como parte de su esperada gira.

De acuerdo con el calendario oficial de BTS, las fechas incluyen presentaciones en México, donde ofrecerán tres conciertos en el Estadio GNP los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026, shows que de inmediato generaron gran expectativa entre los fanáticos del K-pop, los cuales desataron una ola de memes.

La reacción del fandom ARMY se volvió tendencia por celebrar el regreso de su anda favorita.

Ante el anuncio de las fechas, las fans exigieron las listas de precio de los boletos para BTS.

Asimismo, la cadena de oración para conseguir entradas se hizo presente.

Las ARMY recomendaron a su banda no consumir alimentos en las calles de México para evitar enfermedades.

Muchos fans que no pudieron ahorrar para el regreso de BTS, quedaron sorprendidos por la noticia.

Las reacciones con humor ante la falta de dinero para los boletos se hicieron presentes en la red.

Las fans más de Jimin mencionaron que su artista celebrará su cumpleaños 31 en Latinoamérica.