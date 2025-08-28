Profesor en Tennessee cancela clase al enterarse del compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El reciente anuncio de Taylor Swift y Travis Kelce continúa siendo tendencia global. La pareja reveló su compromiso a través de una sesión fotográfica publicada en Instagram, donde acompañaron las imágenes con la frase: "Tu maestra de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar".

La publicación, que ya acumula más de 31 millones de "me gusta", generó una ola de emoción y curiosidad entre los fanáticos. Sin embargo, el entusiasmo llegó a tal nivel que un profesor en Tennessee decidió cancelar su clase para asimilar la noticia.

¿Por qué se volvió tendencia el video?

En la Universidad de Tennessee, cuando el profesor Matthew Pittman detuvo su clase de publicidad y relaciones públicas al conocer la noticia. Entre risas y sorpresa, el académico dijo a sus alumnos que no podía concentrarse tras el anuncio y que la clase quedaba cancelada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sus palabras provocaron gritos de emoción entre los estudiantes, algunos de los cuales aprovecharon para salir corriendo del aula.

El video del momento, que supera las 570 mil interacciones en redes sociales, convirtió a Pittman en tendencia. Algunos internautas lo apodaron "el mejor profesor del mundo" por su reacción, mientras que otros debatieron el poder mediático de Taylor Swift, capaz de interrumpir la rutina académica en cuestión de minutos.

¿Por qué el compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce generó tanto impacto?

El romance entre la cantante y el ala cerrada de los Kansas City Chiefs ha acaparado titulares desde finales de 2023, cuando Swift fue vista animando a Kelce durante un partido. Meses después, la artista incluso modificó la letra de una de sus canciones en Argentina para dedicarle una frase.

La noticia fue tan comentada que, según el propio profesor Pittman, podría convertirse en "el post número uno en toda la historia de las redes sociales".