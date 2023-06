Propietario, harto de fans de Harry Potter

A-AA+

El dueño de la icónica casa en donde vivió Harry Potter aseguró sentirse harto de que cientos de fans de la saga se acerquen a su vivienda para sacarse fotos a todas horas del día.

Al tratarse de una franquicia tan exitosa, no extraña que personas de todo el mundo viajen hasta el Reino Unido para ir directamente al 4 Privet Drive de la ciudad de Bracknell, dirección en donde se encuentra la propiedad.

"Hemos tenido personas rompiendo en llanto. Es extraño. Los niños, lo entiendes. Pero obviamente los adultos... A veces se visten con ropa completa y recrean escenas", dijo el dueño en conversación con el medio "The Sun".

Recordó que hubo una vez que alguien trató de escalar la cerca. "Fue entonces cuando dijimos: '¡Dios mío, no hagas eso!'", agregó. "Sin embargo, nos estamos adaptando. He movido mis automóviles para las personas que quieren una buena foto... no cobro por eso, pero sí incomoda", afirmó el inquilino.

El hombre ha tenido que aprender a convivir con la gran atención generada por la propiedad. Poco importa que los años pasen, pues tanto chicos como grandes continúan acercándose para sacarse una foto.

"Diez es lo máximo que hemos recibido en casa, pero la gente viene en grupos. La gente a veces por la noche. Las vacaciones escolares son lo peor", aseguró el dueño. "La mayoría de las personas llaman a la puerta y preguntan si pueden tomar una foto".