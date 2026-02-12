PROTAGONIZA nuevo VIDEO
ROSALÍA PUBLICÓ EL TERCER VIDEOCLIP SURGIDO DE SU ERA "LUX", EL QUE CORRESPONDE A LA CANCIÓN "SAUVIGNON BLANC"; Y EN EL QUE APARECE EN PLENO DESIERTO JUNTO A UNA "PAREJA INVISIBLE". SEGÚN EXPLICÓ, CON ESA METÁFORA VISUAL, ALUDE A "LA IDEA
DE RENUNCIAR A LAS COSAS MATERIALES EN FAVOR DE UNA CONEXIÓN MÁS PROFUNDA Y SIGNIFICATIVA", CON "LA INTIMIDAD EMOCIONAL Y ESPIRITUAL". FUE RODADO POR NOAH DILLON, QUE FUE TAMBIÉN EL RESPONSABLE DE LA IMAGEN DE PORTADA DE "LUX" (2025), DISCO AL QUE PERTENECE ESTE TEMA.
