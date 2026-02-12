logo pulso
PROTAGONIZA nuevo VIDEO

Por EFE

Febrero 12, 2026 03:00 a.m.
A
PROTAGONIZA nuevo VIDEO

ROSALÍA PUBLICÓ EL TERCER VIDEOCLIP SURGIDO DE SU ERA "LUX", EL QUE CORRESPONDE A LA CANCIÓN "SAUVIGNON BLANC"; Y EN EL QUE APARECE EN PLENO DESIERTO JUNTO A UNA "PAREJA INVISIBLE". SEGÚN EXPLICÓ, CON ESA METÁFORA VISUAL, ALUDE A "LA IDEA

  DE RENUNCIAR A LAS COSAS MATERIALES EN FAVOR DE UNA CONEXIÓN MÁS PROFUNDA Y SIGNIFICATIVA", CON "LA INTIMIDAD EMOCIONAL Y ESPIRITUAL". FUE RODADO POR NOAH DILLON, QUE FUE TAMBIÉN EL RESPONSABLE DE LA IMAGEN DE PORTADA DE "LUX" (2025), DISCO AL QUE PERTENECE ESTE TEMA. 

My Chemical Romance regresa a México con concierto en Estadio GNP
SLP

El Universal

El evento se realizará el 13 y 14 de febrero en el Estadio GNP Seguros, con apertura de puertas anticipada.

Critican a Josh Peck; habría ridiculizado a una familia
SLP

El Universal

Tras la polémica, Josh Peck eliminó el video y habló sobre abusos denunciados por Drake Bell en un podcast.

Último mensaje de James Van Der Beek emociona tras su fallecimiento
SLP

El Universal

Van Der Beek usó su plataforma para concientizar sobre detección temprana de cáncer.

Adulta mayor confunde carrito de supermercado con el de Rihanna
SLP

El Universal

La cantante fue captada realizando compras en un supermercado local, donde una mujer mayor confundió su carrito.