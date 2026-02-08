logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN

Fotogalería

OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

PROTAGONIZA SUPER FIESTA DEL SUPER BOWL

LA RAPERA SE COLOCÓ AL FRENTE DE LOS EVENTOS MÁS EXCLUSIVOS

Por El Universal

Febrero 08, 2026 03:00 a.m.
A
PROTAGONIZA SUPER FIESTA DEL SUPER BOWL

CIUDAD DE MÉXICO,- El día de ayer sábado, San Francisco se llenó de música, fiesta y celebridades con motivo del Super Bowl, y Cardi B se colocó al frente de los eventos más exclusivos. Por la tarde, la Fiesta del Super Bowl de Fanatics, cerca del Oracle Park, recibió a famosos, atletas y artistas que desfilarán por la alfombra roja antes de los actos musicales. 

Allí, Cardi B fue la protagonista, mientras que SZA, quien celebró recientemente su victoria en los Grammy junto a Kendrick Lamar por "Luther", también subió al escenario, de acuerdo con reportes de "Pagesix".  Otros artistas como Michael Rubin, Nelly y Ashanti completaron el cartel. Entre los invitados estuvieron figuras como Doja Cat, Travis Scott, Ciara, The Chainsmokers e Ice Spice.

Posteriormente, la 39 Fiesta Anual del Super Bowl de Leigh Steinberg ofreció uno de los eventos más longevos de la temporada. Con un enfoque en negocios, filantropía y los Premios Humanitarios Steinberg DeNicola, este año homenajeó a los legendarios jugadores Steve Young y Ray Lewis.

Para los fanáticos, Ghirardelli Square propuso un evento más interactivo, con sorteos, juegos, compras y sets de DJs, completamente público y gratuito durante la noche. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El entretenimiento en vivo continúo en distintos escenarios: Dave Chappelle hizo comedia en el Chase Center; en el Cow Palace, Sports Illustrated organizó SI THE PARTY, un evento VIP con The Chainsmokers, Ludacris, DJ Irie y Xandra. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Florinda Meza revela su vida en el documental Atrévete a Vivir
Florinda Meza revela su vida en el documental Atrévete a Vivir

Florinda Meza revela su vida en el documental 'Atrévete a Vivir'

SLP

El Universal

Descubre los secretos de Florinda Meza en 'Atrévete a Vivir', una historia que conmueve

Shakira deslumbra a miles en concierto en El Salvador
Shakira deslumbra a miles en concierto en El Salvador

Shakira deslumbra a miles en concierto en El Salvador

SLP

EFE

El estadio Jorge 'Mágico' González se llena de energía con la presencia de Shakira y sus fans centroamericanos

Celimar Rivera, la activista sorda que brilla junto a Bad Bunny en el Super Bowl LX
Celimar Rivera, la activista sorda que brilla junto a Bad Bunny en el Super Bowl LX

Celimar Rivera, la activista sorda que brilla junto a Bad Bunny en el Super Bowl LX

SLP

El Universal

La participación de Celimar Rivera marca un hito en la inclusión de la lengua de señas en eventos masivos

Bad Bunny domina la previa del SBLX; Tim Cook posa con él
Bad Bunny domina la previa del SBLX; Tim Cook posa con él

Bad Bunny domina la previa del SBLX; Tim Cook posa con él

SLP

El Universal

Bad Bunny busca superar récords en el Super Bowl LX, llevando la música latina a nuevas alturas.