PROTAGONIZA SUPER FIESTA DEL SUPER BOWL

CIUDAD DE MÉXICO,- El día de ayer sábado, San Francisco se llenó de música, fiesta y celebridades con motivo del Super Bowl, y Cardi B se colocó al frente de los eventos más exclusivos. Por la tarde, la Fiesta del Super Bowl de Fanatics, cerca del Oracle Park, recibió a famosos, atletas y artistas que desfilarán por la alfombra roja antes de los actos musicales.

Allí, Cardi B fue la protagonista, mientras que SZA, quien celebró recientemente su victoria en los Grammy junto a Kendrick Lamar por "Luther", también subió al escenario, de acuerdo con reportes de "Pagesix". Otros artistas como Michael Rubin, Nelly y Ashanti completaron el cartel. Entre los invitados estuvieron figuras como Doja Cat, Travis Scott, Ciara, The Chainsmokers e Ice Spice.

Posteriormente, la 39 Fiesta Anual del Super Bowl de Leigh Steinberg ofreció uno de los eventos más longevos de la temporada. Con un enfoque en negocios, filantropía y los Premios Humanitarios Steinberg DeNicola, este año homenajeó a los legendarios jugadores Steve Young y Ray Lewis.

Para los fanáticos, Ghirardelli Square propuso un evento más interactivo, con sorteos, juegos, compras y sets de DJs, completamente público y gratuito durante la noche.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El entretenimiento en vivo continúo en distintos escenarios: Dave Chappelle hizo comedia en el Chase Center; en el Cow Palace, Sports Illustrated organizó SI THE PARTY, un evento VIP con The Chainsmokers, Ludacris, DJ Irie y Xandra.