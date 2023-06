"Prueba de ADN de Luis Enrique Guzmán carece de sustento jurídico", asegura Mayela Laguna

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 27 (EL UNIVERSAL).- Mayela Laguna, madre de Apolo y expareja de Luis Enrique Guzmán, ya rompió el silencio, luego de que el hijo de Silvia Pinal hiciera pública la prueba de ADN que indica que no es el padre biológico del menor, como había creído desde que el pequeño nació, y sale en defensa propia, asegurando que el documento que presentó Luis Enrique carece de sustento jurídico, por lo que ya lleva a cabo lecciones legales que la respalden pues, a través de un comunicado, asegura que el integrante de la familia Pinal deberá continuar con su deber como padre.

El día de ayer tomó por sorpresa a medios de comunicación y a la opinión pública un comunicado en que el hijo de Enrique Guzmán y Silvia Pinal, Luis Enrique, informaba que se había sometido a una prueba genética molecular, en la búsqueda de conocer si era el padre biológico de Apolo -nacido en 2019-, la cual fue realizada a finales de mayo y que arrojó como resultado un cero por ciento de compatibilidad entre los genes del menor y de su padre, motivo por el que los abogados de Luis Enrique hicieron de conocimiento público que su cliente buscará la disolución del vínculo paterno filial.

"No quiere decir que el afecto del señor Luis Enrique Guzmán Pinal para el menor desaparece, ya que el vínculo que nace desde un cariño de esta magnitud es algo que se lleva en el andar de la vida misma", explica el comunicado, sin embargo, también señala que de lograrse la desvinculación filial, Guzmán Pinal no se verá obligado a otorgar los derechos filiales de los que goza cualquier menor, como es el acceso a alimentos, a servicios de salud, así como a la educación y actividades de esparcimiento.

Es así que, a menos de 24 horas de que Luis Enrique diera a conocer este informe, Mayela Laguna también lanza un comunicado en donde aclara las inconsistencias que encuentra en el documento que su expareja compartió con medios de comunicación, denominándolo como "desafortunado":

"(...) El señor Luis Enrique Guzmán Pinal, a través de un Abogado emite un comunicado en el que manifiesta que, supuestamente, derivado de la realización de una prueba de ADN, esta arrojó que el menor de iniciales A.A.G.L. no es su hijo", reza el documento.

El pronunciamiento de Guzmán Pinal -acusan Mayela y su defensor legal- fue publicado de forma "irresponsable", debido a que, al día de hoy, su expareja sigue reconociendo al menor como hijo suyo, al menos, en lo que respecta al plano de lo legal, pues asegura que él nunca hizo de su conocimiento que se realizaría dicha prueba genética.

"Dicha prueba genética tuvo que haber sido realizada con la autorización expresa de la madre del menor o mediante un procedimiento judicial; siendo la vía idónea para ventilar una controversia de este tipo, un procedimiento judicial de Contradicción de Paternidad, en el que se cuidan formalidades, independientemente de las procesales, las relativas al interés superior del menor", prosigue el documento, difundido esta tarde por "Ventaneando".

Para Laguna es esencial que cualquier proceso hubiera sido realizado a través de estas condiciones judiciales pues, al no ser efectuadas de tal manera, -detalla en su comunicado- podrían tener lugar anomalías como muestras manipuladas y, por ende, la alteración del resultado del estudio.

"De lo anterior se desprender que, no existe certeza alguna respecto de la adecuada práctica de la prueba de ADN que refiere el señor Guzmán Pinal, pues no se precisa cuál fue el método o las muestras tomadas, para práctica de dicho estudio genético; siendo que la prueba idónea es la sanguínea", destaca el comunicado.

A la postre, el texto remarca que Luis Enrique debe seguir haciéndose responsable de Apolo, debido a que en el pasado lo reconoció legalmente:

"Es obligación del suscrito hacer del conocimiento de la opinión pública que el menor de mi representada fue legalmente reconocido por el señor Guzmán Pinal y por tanto, subsisten todas y cada una de las obligaciones que este tiene para con el menor, así como el ejercicio de los derechos respecto al referido infante".

De esta manera, al abogado de Laguna expresó que, en caso de que Guzmán Pinal se niegue a cumplir con sus responsabilidades como padre y "controvertir el vínculo de paternidad", tendrán que llevar la situación a instancias legales.