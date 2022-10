¿Qué cambiará en la suscripción de Netflix con su nuevo plan básico?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- La plataforma de series y películas streaming Netflix anunció el día de hoy en una llamada con medios selectos, en la que participó EL UNIVERSAL, el lanzamiento de su nuevo "plan básico con anuncios".

Se trata de una nueva estrategia de mercado de la compañía después de haberse asociado con Microsoft que presenta por un lado la ventaja en un decremento de precio para aquellos usuarios que deseen obtener el plan en el que se incluirán anuncios de no más de 20 segundos antes y durante la reproducción de los contenidos del servicio.

"Queremos ofrecerles opciones a los consumidores y que descubran cuál es la mejor oferta para ellos y eso podría significar que algunos de nuestros miembros existentes se despidan de su plan y si el básico resulta la mejor experiencia para ellos en términos de precio entonces probablemente esta sea una gran oferta", dijo Greg Peters, director de Operaciones y de Producto.

"No estamos tratando de guiar a las personas a un plan u otro, realmente queremos adoptar un enfoque proconsumidor y dejarles aterrizar en el plan correcto; pensamos que los ingresos estarán bien como resultado", agregó

¿Cuánto costará?

El plan básico costará en México 99 pesos al mes, mientras que otros planes se conservarán con los beneficios que actualmente se ofrecen. Uno de los beneficios que tampoco se ofrecerán en el básico es la descarga de contenido porque eso no permitiría a la compañía ofrecer anuncios dentro de los contenidos.

¿Cómo serán los anuncios?

A través de su nuevo socio de medición Nielsen van a "recopilar la fecha de nacimiento y el género en el momento del registro del usuario para ayudarse a enviar anuncios más relevantes con el tiempo", señaló Jeremi Gorman, presidenta Global de Publicidad.

Algunos ejemplos fueron marcas de perfume y cosméticos, pero también afirmaron que habrá ciertos comerciales que no se contemplan.

"No publicaremos anuncios políticos o políticas sobre anuncios que sean ilegales o para productos ilegales, por supuesto, nada que infrinja las leyes aplicables, anuncios fraudulentos, discriminatorios o que infrinjan los derechos de los demás", especificó Peters.

¿Cuándo estará disponible?

El plan básico con anuncios quedará disponible en México a partir del 1 de noviembre.

¿Qué cambia con el plan básico de Netflix?

La calidad: A diferencia de los planes Estándar y Premium, que tienen una resolución calidad de video de hasta 720p HD en 1080p HD y 4K+HDR respectivamente, el plan básico y el plan básico con anuncios sólo tienen una calidad de video de hasta 720p HD. La diferencia entre ambos planes básicos es que uno contiene de 4 a 5 minutos de anuncios por hora.

Contenido no disponible: Debido a restricciones de licencias, en las cuales la compañía aseguró que ya están trabajando, algunas series y películas del catálogo no estarán disponibles para el plan básico con anuncios.

Serán las empresas DoubleVerify e Integral Ad Science quienes verifiquen el nivel de visualización y la validez del tráfico de los anuncios a partir del primer trimestre de 2023.

No descargas: Una de las opciones favoritas de los usuarios actualmente es la descarga de los contenidos que se guardan en los dispositivos móviles y permiten verlos después sin necesidad de tener una conexión wifi, sin embargo este método no permitiría a la plataforma desplazar anuncios durante la reproducción de los contenidos por o que esta opción ha sido eliminada para la nueva opción.

El plan básico con anuncios estará disponible en México a partir del 1 de noviembre a las 11:00 horas y también se lanzará en otros 11 países que son Alemania, Australia, Br.

Así quedarían los precios:

Básico: MXN 139 al mes

Estándar: MXN 219 al mes

Premium: MXN 299 al mes