Qué le pasó a Bárbara Torres, tras accidente en la cocina

El estado de salud de Bárbara Torres ha causado preocupación en redes sociales, luego de que apareciera en "La casa de los famosos México" vendada de una mano y el cuello, pues la actriz argentina sufrió un accidente cuando se encontraba preparando un postre para compartir con las y los participantes del reality show, sin embargo, sufrió un incidente que produjo que el servicio médico de la producción corriera a asistirla, luego de que emitiera tremendo grito de alarma que angustió a algunas y algunos de sus compañeros.

A 42 días de que diera inicio el programa, las y los competidores de "La casa de los famosos México" habían salido ilesos de lesiones, al menos nos referimos a heridas de gravedad, hasta que la noche de ayer, Bárbara sufrió una serie de quemaduras mientras estaba cocinando. El incidente tuvo lugar a poco menos de una hora de que recibieran la despensa de la casa, la que causó la euforia de las y los habitantes, debido a que entre los víveres de los que se proveerán para la preparación de comidas de esta semana se encuentran harina, huevo, crema, leche, queso y avena, entre otros productos primarios.

Por ello, Torres que, a lo largo de la competencia ha fungido como una de las concursantes más activas a la hora de cooperar con las tareas de la casa, decidió preparar dulce de leche, pero cuando la actriz retiró la leche condensada del fuego sufrió una serie de quemaduras que saltaron directamente a una de sus muñecas y su cuello. Sin embargo, el accidente no fue captado en el momento en que se produjo, ya que en el momento en que llevaba a cabo este paso de la preparación, las cámaras -que documentan lo que ocurre las 24 horas- dejaron de filmarla y se dirigieron a lo que estaba sucediendo en la sala.

Pese a que las cámaras grababan otra de las estadías de la casa, el accidente de Torres no pudo pasar desapercibido pues, al momento que la leche caliente entró en contacto con su piel, la actriz produjo una queja de dolor que, inmediatamente, causó la alerta de las y los presentes, como fue el caso de Wendy Guevara que, al percatarse de lo que estaba ocurriendo, corrió a la cocina para asistir a su compañera de habitación.

Posteriormente, Bárbara fue atendida por el equipo médico del programa de Televisa, pero el proceso de curación no apreció ante las cámaras, sino que la actriz volvió a ser captada ya con un vendaje que protegía las quemaduras que sufrió en una de sus muñecas y el cuello. La molestia que le produjeron provocó que la argentina formulara una serie de cuestionamientos acerca del por qué le suceden a ella esa clase de cosas.

De hecho, horas antes del episodio en la cocina, Bárbara, en convivencia con Sergio, Nicola, Emilio y Wendy, confió a sus compañeros y compañera que, cuando salga de la casa, lo primero que hará -después de asistir como invitada a los programas donde se habla del reality- es realizarse un chequeo general, debido a que considera que las condiciones en que viven no son las óptimas para darle un buen mantenimiento a su salud, tanto física como psicológica.

Cabe mencionar que hoy, domingo de eliminación, Torres es una de las participantes del reality que podría salir de la casa, junto a dos de sus compañeros de habitación, Wendy y Poncho, luego de que Mariana, "Barby", Juárez salvara al cuarto nominado, que era Jorge Losa, uno de sus aliados y compañero de cuarto.