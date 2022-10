¿Qué ver?: "El gabinete de las curiosidades", las mentes del terror

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 27 (EL UNIVERSAL).- Uno de los directores más creativos del cine es mexicano y con especial fascinación por los monstruos: Guillermo del Toro, mente detrás de las criaturas de "El laberinto del fauno", "Hellboy" y "La forma del agua", quien durante años ha logrado historias que mezclan la realidad con la fantasía.

Ahora, para deleite de sus fans, el cineasta revela todos sus secretos detrás de la creación de monstruos y personajes a través de un compilado de ocho cuentos creados, dos por él mismo, y el resto por destacados escritores y cineastas del terror.

Los seis escritores son: Emily Carroll, Michael Shea y H. P. Lovecraft; mientras que los directores contemplan a David Prior, Ana Lily Amirpour y Vincenzo Natali.

Por ejemplo, el primer capítulo cuenta la historia de un trastero que se dedica a comprar en subastas para después vender a mayor precio los objetos de valor que obtiene, hasta que un día se encuentra con unas piezas de ocultismo que fueron usadas con fines demoníacos. Sin darle importancia busca venderlos, hasta que se percata de que ya es demasiado tarde.

"Sueños en la casa de la bruja", "Ratas de cementerio", "Lote 36", "La autopsia", "El modelo de Pickman", "El murmullo", "The outside" y "The viewing", son los títulos de las historias curadas por el ganador del Oscar, con J. Miles Dale como coshowrunner y productor ejecutivo.

¿Dónde?: Ya disponible en Netflix