Queen Latifah celebra su cumpleaños apoyando a otras mujeres

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 18 (EL UNIVERSAL).- Más allá de ser una cantante, actriz y empresaria, Queen Latifah es una mujer que se preocupa por su comunidad y encabeza proyectos para difundir el trabajo de directoras de cine afroamericanas. Su nombre se ha posicionado desde hace años y es, por mucho, una de las actrices más carismáticas del gremio.

Dana Elaine Owens (su nombre real) no la ha tenido fácil: es mujer, es afroamericana y de talla grande, características que en su momento le jugaron en contra, sobre todo en un medio que privilegia los estereotipos esbeltos.

En un capítulo de la serie noventera "El príncipe del rap", Will, el papel encarnado por Will Smith se enamora de ella, pero le da pena que los vean juntos porque ella no se parece en nada a las demás chicas. El problema de la gordofobia ya se abordaba desde entonces, aunque de manera muy superficial, pero ponía sobre la mesa uno de los temas con los que más ha luchado esta actriz originaria de New Jersey.

La ganadora de un Grammy nació el 18 de marzo de 1970 y es una mujer que se desarrolla en muchos ámbitos, no solo el musical y de la actuación. También ha sido la imagen de marcas como Cover Girl y ha creado su propia marca de cosméticos enfocados hacia mujeres de color así como una línea de ropa y perfumes.

Más allá del lado glamoroso, en 2018 creó Queen Collective, una iniciativa enfocada en la creación de cortometrajes realizados por cineastas afroamericanas cuyos objetivos promueven la igualdad de género y racial de contenidos.

El proyecto brinda apoyo a mujeres cineastas para crear, producir, dirigir, financiar y distribuir sus productos. Con cuatro años al frente del proyecto, Latifah ha logrado darle voz a su comunidad y reducir el techo de cristal que aísla a este sector del mundo del entretenimiento.

Ya sea cine, televisión o en la música, a sus 53 años Queen Latifah continúa creando contenidos y apostando (incluso de su dinero) por proyectos inclusivos que le permiten participar en series como la versión femenina de "The Equalizer".