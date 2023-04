Queta Lavat ya fue dada de alta tras ser operada de una trombosis

A-AA+

La primera actriz Queta Lavat se está recuperando de la operación que tuvo el pasado 23 de marzo en un hospital al sur de la Ciudad de México, debido a una trombosis que presentó en una de sus piernas.

Su hija Teresa Carrillo Lavat informó en entrevista con EL UNIVERSAL que su madre, quien fue estrella de la época del cine de oro mexicano ya salió satisfactoriamente del hospital y se encuentra recuperando en su hogar.

"Va en mejoría, mucho mejor, los médicos dijeron que va mejorando cada día, gracias a Dios, mencionaron que es un proceso, no será cosa rápida de alivio, pero ya está en su casa", expresó vía telefónica.

Debido a que continúa en recuperación, la actriz no ha podido responder los mensajes que diferentes medios y amigos cercanos le han hecho llegar, pero espera que pronto esté mejor para que continúe con sus actividades cotidianas.

"Sigue con dolores porque está recién operada, la intervención fue el día 23, está tomando medicamento y respecto a su estado de ánimo también va mejorando cada día".

Sobre la trombosis que sufrió su madre, Teresa explicó que hasta el momento desconoce las causas, pues los médicos no le hablaron al respecto; sin embargo, tanto para ella como para su familia lo realmente importantes es que la actriz pudo salir adelante y continúa evolucionando favorablemente.

De acuerdo con la Secretaría de Salud la trombosis surge cuando se generan coágulos de sangre en las venas de las piernas que pueden desprenderse y alojarse en los vasos sanguíneos del corazón y pulmón.

Lavat ha realizado más de 160 películas durante su trayectoria artística entre las que se encuentran "Dos tipos de cuidado", "Corazón salvaje", "Lagunilla mi barrio", entre otras; compartió créditos con Jorge Negrete y Pedro Infante.

En su cuenta de Instagram cuenta con más de 10.8 millones de seguidores, su más reciente publicación es una fotografía junto a Rosa Gloria Chagoyán, dentro de un foro del programa "Hoy", publicado el 16 de marzo pasado.

A lo largo de sus fotografías siempre se muestra sonriendo, como cuando le han celebrado sus cumpleaños o cuando está junto a su familia; sus fans han expresado el amor que le tienen y su admiración; además algunos han externado su gusto por las recetas de cocina que ha compartido por internet.