¿Quién el "paparazzi" que sabe todo sobre Shakira y Piqué?

Desde que Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación sus nombres han aparecido en los medios de comunicación del mundo entero. Sin embargo, hay un periodista en particular que conoce toda la historia de la pareja. Él los sigue a sol y a sombra e incluso fue quien destapó la olla en su momento.

Jordi Martín es un reconocido periodista de espectáculos en España. Desde hace 12 años sigue de cerca al futbolista y a la colombiana. Según explicó fue él mismo quien le pasó el dato a Shakira de que Piqué le era infiel. "Le explicaré al mundo cómo se produjo la gran traición", sostuvo el día en que decidió sacar a la luz todos los detalles.

"Ya le he hecho llegar a Shakira que tengo las pruebas de cuándo, cómo y dónde la engañaste. Yo sacaré dos infidelidades. Una de 2016 y la de Clara Chía Martí, que es terrible cómo engañó a Shakira. Es repugnante cómo se fraguó el engaño", sostuvo Jordi Martin antes de filtrar las pruebas que tenía.

Pero, quién es en verdad Jordi Martin. Además de sus trabajos como reportero es un respetado en el ambiente por su labor como fotógrafo e investigador en el mundo del espectáculo. Su fama creció a nivel global por la precisión de la información que brindó en el caso de Shakira y Gerard Piqué. Pero esto no es todo lo que hay en su extenso currículum.

Jordi Marti es también empresario y propietario de su propia marca. El comunicador es dueño de una firma de accesorios que promociona él mismo de sus redes sociales. Se llama así mismo como "independiente", esto le ha dado la posibilidad de estar en varios programas ofreciendo la información que él mismo descubre de diferentes personalidades.

Incluso las fotografías de Jordi Martin han sido compradas por muchas revistas. A él le debemos la primera imagen de Gerard Piqué y Clara Chia Marti tomados de la mano en un casamiento.