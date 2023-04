Quién es Adrián Marcelo, influencer acusado de abuso sexual

CIUDAD DE MÉXICO, abril 8 (EL UNIVERSAL).- El presentador Adrián Marcelo fue denunciado el pasado 6 de abril por parte de una usuaria de redes sociales de nombre Carolina Lerma, quien aseguró haber sido pareja del influencer hace algunos años, el cual la acosó y abusó sexualmente de ella.

Por medio de Instagram, la joven narró que mantuvo una relación sentimental con el comediante en 2021 y cómo fue que abusó de ella.

"El pasado 4 de febrero de 2022 tuve un encuentro con Marcelo debido a que meses atrás tuvimos una relación sentimental, el motivo era únicamente hablar de cómo me sentía respecto a lo que había sucedido entre nosotros".

Asimismo, dijo que el presentador "sugirió vernos en un departamento a lo cual yo preferí hablar en su auto ya que mi intención era ser breve".

Sin embargo, narró: "Estando en su auto y yo expresándome acerca de todo lo que habíamos vivido y cómo me hizo sentir con su mal trato hacia mí, el comenzó a mostrar sus genitales sin mi consentimiento y empezó a masturbarse, me forzó la cara para besarme y me pidió tener relaciones sexuales con él a lo que me negué".

En tanto, detalló que tras un momento de "shock" la joven se retiró sin decir una palabra.

¿Quién es Adrián Marcelo?

Adrián Marcelo, nacido en Monterrey, Nuevo León , el 6 de abril de 1990 es un comediante y conductor de televisión que trabaja en Multimedios, una cadena de su ciudad natal.

Es conocido por su trabajo en el programa "SNSerio" de Multimedios, que es un programa de variedades y entretenimiento, en el cual desarrolla entrevistas en el que se puede hablar de todo.

En tanto, a nivel nacional, Marcelo se ha visto envuelto en gran cantidad de escándalos debido a su forma de ser irreverente y la manera en que trata a los invitados a su programa, por lo que incluso ha tenido que ofrecer disculpas por comparar una jugada de futbol con un feminicidio, misma línea que ha mantenido a través de su canal de YouTube que lleva su mismo nombre.

Actualmente, es conductor de su programa "Adrián Marcelo Presenta" en la misma cadena televisiva.