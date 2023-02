Quién es Danny Frank, el cantante señalado por presunto abuso sexual

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 27 (EL UNIVERSAL).- La noche de este domingo y a través del canal de Yordi Rosado, Livia Brito rompió en llanto al recordar la violencia que vivió al lado de su expareja Danny Frank. Al punto de las lágrimas, la protagonista de "La desalmada" confesó que el cantante llegó a maltratarla física y psicológicamente, pero lo peor vino cuando reveló que también fue víctima de abuso sexual.

Livia aseguró que todo empezó cuando comenzaron a vivir juntos, pues él llegaba a altas horas de la madrugada, completamente alcoholizado y era entonces cuando la obligaba a mantener encuentros íntimos contra su voluntad.

"Danny era cantante y entonces llegaba a las seis de la mañana, borrachísimo, hasta el tope y a fuerza quería hacer el amor. Yo estaba extremadamente cansada y llegó al punto de violarme", relató la cubana.

Brito también contó que intentó de todo para protegerse de su expareja y aunque la familia de Frank estaba al tanto de la situación, jamás la apoyaron: "Su mamá es muy cristiana, entonces él me decía: ´esa es tu obligación, porque la mujer tiene que darle sexo al marido´", agregó.

La relación entre Frank y Brito duró 11 años, mismos que la intérprete ha calificado como una etapa muy oscura de su vida y de la que, por fortuna, logró salir viva.

¿Quién es Danny Frank?

Danny Frank Molina, nació en Cali, Colombia; es cantante de música tropical y ha forjado gran parte de su carrera entre México y Estados Unidos.

Inició su carrera musical siendo aún muy joven, en su natal Colombia, donde fue parte de varias orquestas locales; sin embargo, su gran oportunidad para saltar a la fama fue con la agrupación Yambaó de Bogotá. Con esta orquesta, Frank pudo visitar nuestro país por primera vez y más tarde, en 2005, tomó la decisión de radicar definitivamente aquí.

En 2008 y bajo el sello de Sony Music, el colombiano sacó su primer disco como solista titulado ´Nítido´ y dos años más tarde formó parte del álbum "Salsa de los Grandes vol. 1".

En 2016 consolidó su carrera musical con una nominación al Grammy Latino, en la categoría a mejor álbum tropical por su homenaje a la Sonora Santanera.

Actualmente, Fran tiene 42 años y está casado con la influencer Darly Beltrá, con quien tiene una hija. Sobre las declaraciones de Brito, el cantante no se ha pronunciado al respecto.

Así fue su relación con la actriz

De acuerdo con las declaraciones de Livia, conoció a Frank cuando todavía no iniciaba su carrera en televisión, y aunque al principio todo parecía ser miel sobre hojuelas, la ilusión del primer amor poco a poco se fue desvaneciendo, según contó la actriz, por los problemas que él tenía con la bebida: "Mi (primer) novio fue cuando tenía 22 años y duré 11 años con él, con Danny Frank. En esa relación tuve muchos problemas".

La pareja, a pesar de todo, llegó a comprometerse, pero meses antes de que llegara el día de la boda, en 2015, Livia anunció su rompimiento a través de las redes sociales: "Normalmente no me gusta hablar de mi vida privada, pero aprovecho este medio para comunicarles que acabo de terminar una hermosa relación sentimental con un gran hombre, al cual aprecio mucho y (le) deseo todo lo mejor", escribió.

Los motivos del truene jamás salieron a la luz, sin embargo, Frank aseguró que la cubana le había sido infiel con dos famosos actores: José Ron y Salvador Zerboni. Ahora, Brito rompió el silencio y reveló que fue el colombiana quien la traicionó, además de las presuntas agresiones que vivió a su lado.