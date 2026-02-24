RAFAEL AMAYA EN NUEVA SERIE DE ´EL CHAPO´ GUZMÁN
El actor mexicano Rafael Amaya anunció este lunes en sus redes sociales que será el protagonista y productor de la nueva serie sobre el narcotraficante mexicano Joaquín ´el Chapo´ Guzmán, la cual estará contada desde la perspectiva de su esposa, Emma Coronel y la vida que tuvo con el capo actualmente detenido en Estados Unidos.
En la publicación, Amaya recoge la exclusiva en la que la revista Deadline precisó que el intérprete, conocido por la serie ´El señor de los cielos´ será uno de los productores ejecutivos del proyecto, así como Coronel y Maritza Ramos con el sello de Amaya Productions.
Al equipo de producción se suma también Zero Gravity Management, compañía que ha participado en la elaboración de títulos como la serie Ozark que -con el papel protagonista del actor Jason Bateman (Marty Byrde)- narra los vínculos del crimen organizado entre México y Estados Unidos.
El equipo creativo está en búsqueda del guionista que escribirá el libreto de la producción aún sin título.
