Rafael Amaya: Los narcos también lloran, dice en su regreso

Bien dicen que "hierba mala nunca muere", es por esto que el protagonista de la serie "El señor de los cielos", Aurelio Casillas (Rafael Amaya) revivirá y estará en la octava temporada que se estrenará el próximo 17 de enero por Telemundo.

Regresar de la muerte hizo que cambiara un poco la forma de pensar este personaje estelar y lo volvió más sentimental, de acuerdo con el actor Rafael Amaya.

"Vamos a ver a un 'Aurelio' más pensativo, menos visceral, menos impulsivo, más pensante, más familiar, le importan más los sentimientos, sobre todo la familia, le importa protegerla, es más observador, se pregunta más las cosas", señaló el artista durante la presentación de la nueva temporada.

En los próximos capítulos que fueron realizados con la calidad de cine el protagonista tendrá un vínculo romántico con África Zavala (Mercedes de la Cruz) quien se integra a esta franquicia, al igual que Rubén Cortada (Fernando Aguirre), Stephano Morales (Ángel Flores), entre otros.

"El Aurelio de antes era muy impulsivo, muy animal, muy inmediato, muy animalesco, este Aurelio es más racional, un poco más pensante, más viejo, ya tengo 45 años", expresó.

Fue dentro del Exconvento de San Hipólito en donde el elenco de este proyecto se reunió la noche de este jueves en donde vieron el primer capítulo de la octava temporada y desfilaron por una alfombra roja, el último en pasar fue precisamente Amaya.

"El universo de los narcos es como un estigma, casi nadie lo conoce, al final del día son seres humanos, tienen sentimientos, debilidades, necesidades y son simplemente las circunstancias las que les tocó vivir.

"Son momentos de un ser humano (con mi personaje) que ya está procesando la vida de diferente ángulo y de diferente manera, desde otra perspectiva por todo lo que le ha pasado, cuánta gente no se le ha muerto, a cuánta no le ha hecho daño, así que los narcos también lloran, también tenemos sentimientos".

Espejo de la realidad

El actor mexicano originario de Hermosillo consideró que "El señor de los cielos" es un espejo de la realidad de lo que está sucediendo en el entorno y los artistas, señaló, lo ficcionar con fines de entretenimiento para que sea digerible para el público del mundo entero y sepan lo que está pasando.

"Ésta es nuestra realidad, algo que cuando nosotros nos muramos esto va a seguir, esto nos tocó vivir y es nuestra realidad, así que como los periodistas, contarle al mundo lo que está pasando, en forma de denuncia también estamos contando esta historia", comentó.

Al respecto también coincidió el escritor de esta serie, Luis Zelkowicz cuando se le preguntó cuál fue su inspiración para crear todo este universo televisivo, cuyo ADN, indicó, es el personaje de Rafael.

"Lo que voy a decir es un poco triste, pero la realidad está ahí y la realidad nuestra, en todas las regiones de México, Colombia, Venezuela, Cuba, Estados Unidos, Europa misma, que el narco sigue siendo un poder tan igual que un poder económico o el poder político y eso es lo que vemos todos los días en la prensa, nos enteramos y ahí nutrimos para tomar historias de esta naturaleza".

Nivel cinematográfico

La vicepresidenta ejecutiva de desarrollo y producción de Telemundo global studio, Karen Barroeta opinó que el mayor desafío fue reunir a 45 talentos en esta serie, dentro de una industria que tiene una cantidad de oferta por doquier.

"En el 2019 tuvimos una linda temporada, pero pensamos en cómo llevarla al siguiente nivel de producción, a un nivel cinematográfico, la factura de esta serie es altísima y reunir este equipo para hacer esto en pandemia, con protocolos de Covid-19 fue una labor titánica".

Antes de crear esta octava temporada Barroeta le preguntó a Zelkowicz si pudiera haber más episodios pero él le respondió que era imposible porque ya había muerto el protagonista, así que ella en ese entonces, hace dos años, que se tomara un tiempo para que se inspirara y viera cómo lo regresaría a la trama.

"El 6 de enero con la llegada de los Reyes Magos, llegó la llamada de Luis y me dijo: encontré la manera de que regrese a lo grande, fue la mejor noticia, no sólo para Telemundo sino para todos los que estamos aquí porque después de 700 episodios hay una fanaticada impresionante", indicó Karen.