Rafael Inclán critica la conducta de Julio Iglesias por acusaciones de acoso

El actor mexicano Rafael Inclán se pronunció sobre las acusaciones de acoso y agresión sexual que involucran a Julio Iglesias

Por El Universal

Enero 27, 2026 02:12 p.m.
A
Rafael Inclán critica la conducta de Julio Iglesias por acusaciones de acoso

CIUDAD DE MÉXICO, enero 27 (EL UNIVERSAL).- El actor Rafael Inclán reconoció que el cantante Julio Iglesias está en una "bronca" tras ser acusado de presunto acoso y agresión sexual, los hechos habrían ocurrido en 2021, los señalamientos los hicieron dos empleadas en República Dominicana y Bahamas.

Por el momento, la investigación fue archivado en España por "falta de jurisdicción", aunque podría ser aceptada en los tribunales dominicanos, según coincidieron abogados.

El caso afecta a una exempleada del hogar del cantante y a una fisioterapeuta, que aportaron documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp y registros de llamadas para demostrar la veracidad de sus acusaciones, que incluyen agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas.

Gente del medio artístico ha mostrado su apoyo y también ha condenado las supuestas conductas del cantante, quien ha negado los señalamientos.

El actor mexicano Rafael Inclán tachó de incorrecta la conducta de Julio Iglesias, aunque también bromeó con el asunto y criticó que las acusaciones hayan sido tan tarde.

"A las que les agarró las pompis se tardaron en decirlo, con todo respeto", expresó en un encuentro con los medios de comunicación.

"Está mal hecho, pero ¿para qué se tardan en decirlo?, perdón... ", reiteró.

Inclán, quien hace unos meses fue tachado de misógino y machista por referirse despectivamente a la presidenta de México Claudia Sheinbaum como "ama de casa", bromeó sobre el comportamiento del cantante de 82 años.

"Yo creo que Julio Iglesias es un agarra pompis afinado", dijo.

Y agregó: "Si no fuera afinado no sería cantante..."

En medio de risas, Inclán, de 84 años, se puso serio al admitir que el intérprete español está metido en un problema.

"Está en una bronca".

