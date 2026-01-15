"Un señorón"; las hermanas Lascurain describen a Julio Iglesias

CIUDAD DE MÉXICO, enero 15 (EL UNIVERSAL).- Isabel y Mayte Lascurain descartan haber vivido una mala experiencia con Julio Iglesias, a diferencia de otras de sus compañeras del medio. Las Pandora, en cambio, guardan un buen recuerdo del cantante español, pues afirman que fue muy respetuoso con ellas, a tal grado que lo denominaron como "un señorón".

Las hermanas Lascurain fueron captadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ahí, medios como "Ventaneando", las cuestionaron acerca de qué opinión les merecía las acusaciones de agresión sexual que enfrenta Iglesias, noticia que ha dado vuelta al mundo, pues hasta medios como "Daily Mail" han reportado la información.

Las cantantes mostraron sorpresa y, Mayte, afirmó que desconocían la noticia, pero, al escuchar en la situación legal a la que ahora se enfrenta el cantante español, ambas coincidieron en el hecho de que, con ellas, Iglesias siempre se portó de la manera correcta.

"No sabíamos de Julio Iglesias, pero, nosotras, estuvimos con él dos o tres veces y un señorón, muy divertido, por cierto", dijo Mayte, obteniendo la aprobación de su hermana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, Mayte agregó que, a su consideración, Iglesias, así otros hombres, nunca se les acercaron con otras intenciones, probablemente, porque eran jóvenes muy conservadoras, lo que cree que no resultaba llamativo para los galanes de la época.

"Siempre hemos sido estas mujeres 'fresillas', que no se les ocurre... dicen 'ay no, a las Pandoras no hay que agarrarles a las pompas porque son muy fresitas'", señaló.

Ella misma dijo que, hay veces, que las mujeres han mentido, a la hora de hacer señalamientos graves, en búsqueda de causar un perjuicio a otras personas, motivo por el que prefiere ser precavida y dar el beneficio de la duda a aquellas personas que son acusadas de cometer abusos.

"Hay que averiguar muy muy muy bien, como personas pensar en el mal que le podemos causar a alguien, luego las mujeres estamos muy locas ya, estamos diciendo cosas que no son y eso es muy grave".

Isabel agregó que su hijo, Joss, le ha relatado que, hay jóvenes que buscar intimar con algún muchacho y, si este se niega, presuntamente, los amagarían con la amenaza de inventar que trataron de abusar de ellas.

"Si el brother no quiere, los amenazan y les dicen '¿ah no?, pues voy a decir que trataste de agarrarme una nalga, o que intentaste agarrarme una chichi...', hay que tener mucho cuidado", precisó.