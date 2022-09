Rami Malek resalta lugar de Emmanuel Lubezki en la cinematografía

A-AA+

Rami Malek define al elenco de la nueva película de David O. Russell como una orquesta en la que cada quien está tocando su instrumento, pues tiene entre su elenco actores como Christian Bale, John David Washington, Margot Robbie, Robert De Niro, Anya Taylor-Joy, Taylor Swift y Zoe Saldaña, entre otros.

"Es uno de esos lugares en los que no corres de regreso a tu tráiler porque quieres ver qué está pasando (con los otros actores)", señaló Rami en conferencia de prensa.

Pero, aunque el reparto cuenta con grandes nombres del cine de Hollywood, para Malek una de las experiencias más importantes y enriquecedoras de esta cinta es trabajar al lado del mexicano Emmanuel Lubezki, a quien considera un prodigio del cine.

"Y más allá de eso, estas son personas que están en lo más alto de su juego, estamos trabajando con Emmanuel Lubezki, uno de los cinematógrafos más grandes de nuestros tiempos o de cualquier tiempo", aseguró.

La mancuerna entre el director David O. Russell y el actor Christian Bale ha traído filmes como "Escándalo americano" y "El peleador", y es ahora que luego de más de cinco años de trabajo llega su nueva cinta "Amsterdam".

La historia escrita y dirigida por David tiene a Bale como protagonista interpretando al doctor Burt Berendsen quien junto a su amigo abogado Harold Woodman (John David Washington) ayuda a curar personas enfermas y que no tienen recursos, en su oficina en Nueva York en los años 30.

"Nos reunimos en una cafetería por más de cinco años; Margot (Robbie) estuvo en tal vez tres o cuatro de esos años y otras personas se unieron a la conversación", recordó David en conferencia de prensa.

Bale, cuya carrera desde sus inicios estuvo coronada por proyectos destacados como "El imperio del Sol" (1987) de Steven Spielberg, destacó lo que significó este proyecto en su carrera:

"Siento como si, ya sabes, esta es toda tu vida, has estado trabajando para hacer esto, ya sabes, la sabiduría de cómo lidiar con la adversidad, el amor absoluto de la gente que lidia con el dolor y sufrimiento de sus vidas con optimismo y esperanza, no romperse por la vida, etc, y fue una delicia y tengo mucha gratitud para David por invitarme a esta jornada épica".

De acuerdo con el director, el personaje de Christian está basado en un hombre llamado Dr. Shields. Tanto el personaje de Bale como el de Washington y Robbie encarnan una amistad inquebrantable, quienes se verán envueltos en un asesinato que intentarán resolver.