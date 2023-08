Raquel Bigorra entrará de nuevo a "La casa de los famosos México"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 8 (EL UNIVERSAL).- Raquel Bigorra dijo estar nerviosa porque nuevamente ingresará a "La casa de los famosos México", que vive la recta final de su primera temporada, pero esta vez no lo hará para concursar, sino para regalarle a sus rivales del "Team infierno" un mini concierto junto con a La Sonora Dinamita de Lucho Argaín y Xiu García.

"Hoy voy a entrar para cantarles a la casa, estoy muy emocionada, ya me voy porque ando ronca y voy a cantar en vivo, pero voy a entrar con la Dinamita a cantarles, va a estar muy padre", señaló la cubana en entrevista durante la presentación de la bioserie "Ellas soy yo: Gloria Trevi".

La cantante reveló que ya se reunió con la productora para afinar todos los detalles de su presentación, incluso preguntó si podía hablar con ellos y le respondieron que sí, pero lo que tiene prohibido hacer es revelar cualquier detalle respecto a las votaciones o lo que pasa en el exterior, "ni con señales".

El poder entrar a cantar en este reality tan aclamado para ellas es un sueño, pues sabe cuántos artistas con más trayectoria han querido recibir esta oportunidad que le dieron; "estoy que no me la creo".

A Bigorra le encanta que el público esté enganchado con lo que sucede con el programa e indicó que no le guarda rencor a nadie, ni a Bárbara Torres con quien tuvo algunas discusiones dentro del encierro, pero que también tuvo momentos lindos, comentó; ahora ambas se llevan bien, con respeto, como si nada malo hubiera sucedido.

"Yo no tengo cuentas pendientes con ninguno y con Bárbara menos, con ella me reí, me identifiqué, tuvimos momentos desafortunados, pero no fue toda la convivencia, yo soy una persona que no me agarro a las cosas tan a pecho".

Para ella su favorita para ganar es Wendy Guevara a quien considera que desde el día uno ha regalado grandes momentos en la convivencia y a pesar de que muchas veces han acusado al programa de fraude, ella insiste en que todo ha sido legal y que se ha respetado la decisión del público.

"Se han dicho tantas cosas, se han inventado tantas historias y poco a poco se han ido desmintiendo ¿no dijeron que la productora había entrado a la casa y era yo? Que si la Barby traía chícharo, pero no".

Haber estado aunque fuera un mes dentro del reality, le ayudó a visibilizarse más en la audiencia y por lo tanto le ha dado más fama, consideró, un ejemplo de esto es que cuando la presentaron durante dicha serie producida por Carla Estrada, fue de las más aplaudidas.



Será manager de Gloria Trevi

En la serie "Ellas soy yo: Gloria Trevi", Raquel Bigorra será a Sara Soto, una manager cubana con quien la cantante tuvo la oportunidad de trabajar una vez que salió de la cárcel.

"Batalló muchísimo porque no tenía apoyo, poca gente quería trabajar con ella, me tocan todas mis escenas con Gloria, tuve la oportunidad de relacionarme con Sara, nos hemos hecho muy amigas por teléfono, ahora en septiembre me invitó a hacer la promoción en Miami, nos va a preparar todos los medios por allá".

Concluyó diciendo que la auténtica Gloria Trevi abrió su corazón, "no se guardó nada" y opinó que será impactante verla interpretarse a ella misma, en momentos muy difíciles de su vida.

"Había escenas que se quebraba y se volvía a quebrar y la volvíamos a hacer, y otra vez... es su vida y la ha pasado duro, en los últimos capítulos estoy con ella".