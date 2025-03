La Verdad detrás del Conflicto entre Raquel Bigorra y Daniel Bisogno

El 20 de febrero, el conductor Daniel Bisogno falleció, un suceso conmovió al mundo del espectáculo y desató varias reacciones. Una de las voces más destacadas fue la de la actriz cubana Raquel Bigorra, quien, tras haber sido cercana a Bisogno en el pasado, se distanció de él luego de un escándalo mediático que marcó su relación.

Durante un evento organizado por la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, en el exconvento de San Hipólito, Raquel Bigorra, quien fue señalada en su momento por Bisogno en "Ventaneando" de filtrar información sobre su divorcio con Cristina Riva Palacio, negó nuevamente haber traicionado su amistad.

"Lo que vives con un amigo o una pareja, tienes que saber cuándo ya no continuar y no salir a hablar. Ni en su momento ni ahora he contado ninguna intimidad", afirmó ante los medios de comunicación.

Al ser cuestionada sobre si ha tenido algún contacto con la familia de Daniel tras su fallecimiento, Raquel fue clara al señalar que el capítulo entre ambos ya se cerró hace tiempo.

"Nosotros cerramos un capítulo, yo también. No tengo nada que reclamarle, ni lo tuve en su momento", comentó.

La presentadora también insinuó que, con el tiempo, algunas personas cercanas a Bisogno intentaron hacer las paces entre ellos. "Alguna vez me mandó a decir que me quería mucho. Pero oye, qué amor tan raro", expresó con tono irónico.

Sobre las críticas y señalamientos que recibió en su momento, Bigorra aseguró que su silencio ha sido la mejor respuesta. "Prefiero ser dueña de mi silencio y estar en paz. No sabes cuándo te tocará irte. Al final del día, tengo esposo, hija y familia, y mi compromiso es protegerlos", dijo.

Cuando se le preguntó si algún día contaría "su verdad" sobre el conflicto que la distanció de "El Muñeco", descartó rotundamente esa posibilidad. "Estoy tan tranquila y en paz, que no tengo nada que contar. El tiempo demostró que no fui yo, y mi silencio también ha sido parte de demostrarlo".

Finalmente, al ser interrogada sobre el impacto de la muerte de Bisogno, reconoció que no lo esperaba y envió un mensaje de condolencias a la familia del conductor. "Les deseo pronta resignación. No va a ser fácil porque mediáticamente se seguirá hablando, pero les mando mis mejores deseos", concluyó.