"Rata de dos patas": la historia del tema de Paquita

Las traiciones, el despecho y el desamor fueron temas recurrentes en las canciones de la cantante Paquita la del Barrio, que surgieron a partir de una desilusión amorosa que vivió. Francisca Viveros Barradas se convirtió en una figura que desafiaba la perspectiva machista del amor, forjando un estilo único que combinaba humor y un canto directo a los hombres.

Una de sus canciones más icónicas fue "Rata de dos patas", que tuvo una doble dedicatoria, y aquí te contamos a quiénes iba dirigida.

¿Paquita dedicó "Rata de dos patas" a un presidente?

El tema, que incluye frases como "Adefesio mal hecho", "Maldita sabandija" y "Culebra ponzoñosa", fue compuesto por Manuel Eduardo Toscano a petición de la intérprete.

La canción estaba dirigida al segundo esposo de la famosa, Alfonso Martínez, quien durante 10 años mantuvo otra familia en secreto. A pesar de que Manuel Eduardo conocía el doloroso episodio vivido por la artista, el compositor reveló en una entrevista para "El Arte de la Canción" que, al escribirla, no pudo evitar pensar en el expresidente Carlos Salinas de Gortari, especialmente después de haber presenciado un concierto de la cantante en el Auditorio Nacional.

"Un día fui a ver a Paquita al Auditorio Nacional y veía que cuando cantaba contra los hombres, la gente berreaba. La gente no se prendía tanto como con los insultos", recordó Toscano. En ese entonces, criticar al presidente era complicado, por lo que se evitó mencionar su nombre directamente.

"En aquellos años, había sido presidente de la República un señor que era peloncito con orejas grandotas. Pero no podíamos, ni el día de hoy, faltarle el respeto a ese personaje", comentó el compositor.

Paquita la del Barrio falleció el 17 de febrero a los 77 años en su casa en Xalapa, Veracruz. La noticia fue confirmada a través de su perfil oficial en Instagram.