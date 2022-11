Raúl Araiza se somete a procedimiento estético en el rostro

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- Raúl Araiza acaba de cumplir 58 años, en el programa "Hoy", donde es conductor, lo celebraron con pastel y con un video en el que sus hijas Roberto y Camila le dedicaron emotivas palabras, además, su madre, la actriz Norma Herrera, bromeó al decirle que ya no dijera su edad porque entonces ella tenía que quitarse años: "Al rato voy a parecer tu hermana mayor", expresó.

El conductor, que recientemente estuvo recluido en una clínica de rehabilitación por su adicción al alcohol, se consiente para mantenerse bien y lucir un rostro joven, así lo mostró en un video en el que se sometió a un procedimiento facial.

"Ya vine por mis chichis en los ojos y tratamiento! Con mi hermosa doc", escribió el actor, quien recibió un tratamiento rejuvenecedor en el rostro, en el que se aportan los nutrientes que necesita la piel a través de tecnología EPM, una combinación de energía de electroporación y administración transdérmica utilizando una herramienta especial de microchip.

La doctora de Araiza comentó que al actor le vendrá muy bien este procedimiento porque todos los días le maquillan el rostro en el matutino, además de que su piel está expuesta a las luces, por lo que este procedimiento ayuda a humectar la piel.

Raúl Araiza suele recibir muchos halagos de sus casi dos millines de seguidores en Instagram, lo consideran un hombre maduro y atractivo, además de ser una cara muy conocida dentro del medio del espectáculo mexicano.

---Raúl Araiza, renovado

Raúl Araiza y Pablo Montero tienen algo común: el alcoholismo; aunque ambos han hablado en su momento de ello, el conductor de "Hoy" lo ha hecho recientemente de manera abierta, tras estar durante varias semanas fuera del matutino a causa de esta adicción.

Fueron 19 días "de reforzamiento", expresó Araiza ante los medios, y aseguró que tras este tiempo ahora: "Me siento mejor que nunca, porque por fin me encontré".

El conductor lleva varios años enfrentando el alcoholismo, en esta ocasión expresó que el "abandono de su padre" su ausencia y las comparaciones que hacía con su hermano, le han afectado desde siempre, sólo que es hasta ahora que lo confrontó como se debía.

"El vacío que yo tenía, fue por lo que me metí desesperado; es ausencia, es abandono de padre; la fantasía de todo adicto es buscar el reconocimiento del padre", expresó en el matutino.

Negó que esta recaída haya sido a causa de su divorcio o sus relaciones amorosas fallidas, y aseguró que completamente se debió a una deshonestidad consigo mismo.