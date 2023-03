Rauw Alejandro sufre incidente en escenario y va a hospital

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 7 (EL UNIVERSAL).- Hace tan solo unos días, Rauw Alejandro dio inicio al "Saturno World Tour", una extensa gira con la que visitará varios países para promocionar su más reciente disco, y aunque muchos aseguraban que esta gira sería un rotundo éxito para el intérprete de "Todo ti", lo cierto es que no comenzó de la mejor manera.

El cantante arrancó sus presentaciones a finales de febrero en República Dominicana, donde sorprendió a sus fans y les regaló una noche que será difíciles de olvidar para algunos. Con su siguiente parada, en Estados Unidos, ya ha visitado algunas ciudades como Tampa y más recientemente en el Gas South Arena en Duluth, Georgia.

Pero fue precisamente este último concierto que llevó al puertorriqueño hasta la sala de urgencias de un hospital, pues durante el show sufrió un aparatoso incidente que le dislocó el hombro.

Con el recinto completamente lleno y la euforia de miles de fans que se dieron cita para verlo, lo que Rauw jamás imaginó es que la noche terminaría hospitalizado por una lesión. Aunque no se ha dado detalles de cómo sucedió el incidente, el cantante destacó que, a pesar del dolor, terminó la presentación para, inmediatamente después, ponerse al cuidado de los médicos.

"Se me salió el hombro de sitio, pero terminamos el show. Gracias por romperla esta noche conmigo", escribió junto a una fotografía que publicó en sus historias de Instagram, en la que también aparece su mánager Eric Duars.

Hasta ahora no ha revelado si, por la lesión, aplazará algunas de sus presentaciones o el tiempo que necesitará para recuperarse; mientras tanto su siguiente concierto está anunciado para este próximo miércoles en Orlando.