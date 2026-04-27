Reanudan montaje del escenario para concierto de Shakira en Brasil tras muerte

RÍO DE JANEIRO (AP) — Trabajadores en Brasil reanudaron el lunes la construcción del escenario para el concierto de Shakira del próximo fin de semana en la famosa playa de Copacabana, en Río de Janeiro, una labor que se había detenido el día anterior en medio de una investigación policial por la muerte en el lugar de un cerrajero de 28 años.

La cantante colombiana y estrella del pop no se ha pronunciado sobre la muerte del trabajador.

Según la policía, Gabriel de Jesus Firmino murió el domingo después de quedar aplastado por dos elevadores del escenario cuando el equipo fue activado por otro trabajador. El investigador Ângelo Lages declaró a periodistas que la empresa brasileña que opera el escenario está bajo investigación por un presunto incumplimiento de las normas de seguridad laboral.

Shakira, que pasó el último año en su primera gira mundial desde 2018, en la que ha hecho historia, ofrecerá un concierto gratuito el sábado por la noche en la playa de Copacabana. El año pasado, Lady Gaga ofreció un concierto gratuito ante 2 millones de fans que abarrotaron la misma playa para el mayor espectáculo de su carrera.

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Muchos bañistas dijeron que lamentaban la muerte del trabajador y que creen que el concierto debería realizarse según lo previsto.

"Es algo triste que esto haya ocurrido", dijo Anita Costa, una cantante de 41 años, mientras paseaba cerca del escenario el lunes por la mañana. "Pero el concierto debe continuar".

Los organizadores del concierto expresaron apoyo y solidaridad con la empresa a cargo de la construcción del escenario, su "personal y la familia de la víctima" del trágico accidente.