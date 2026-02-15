REAPARECE IRMA DORANTES

Irma Dorantes, la actriz de la Época de Oro del cine mexicano, quien actuó en 11 películas con Pedro Infante, reapareció a sus 91 años, asistió al homenaje a Silvia Pinal en el Centro Cultural Universitario, donde se dijo feliz de seguir siendo recordada por el público.

Dorantes, quien vive en Morelos desde hace muchos años, igual que su colega Elsa Aguirre, aplaudió cómo era el cine de antes, blanco y sin malas palabras.

"El cine de antes la verdad era un cine muy blanco, yo casi crecí en el cine, desde los ocho años, empecé como extra; era un cine limpio, blanco", recordó.

Dorantes recordó que muy seguido se iba a comer con Silvia Pinal, fallecida en noviembre de 2024; con Pinal, Pedro Infante actuó en "El inocente", una cinta de 1956, en ese entonces Irma y Pedro ya vivían juntos y disfrutaban de su amor.

Infante era mayor que Irma 17 años, y aunque su relación estuvo rodeada de polémica por la sombra de la exesposa del actor, ellos supieron sobrellevar la situación y vivieron la felicidad plena.

La canción "Nuestro amor" dejó en claro lo que el cantante de "Amorcito corazón" sentía por Irma, a quien cuidó y celó como un tesoro y a quien cariñosamente llamaba "ratón".