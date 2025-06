REAPARECEN

SEÚL.- Jin y Jung Kook, miembros del grupo BTS, sorprendieron este viernes al subir al escenario junto a J-Hope en su concierto en el Estadio de Goyang, al norte de Seúl, en una actuación que simboliza el inminente regreso de la banda, ahora que seis de sus siete integrantes han concluido ya el servicio militar obligatorio.

El espectáculo, que reunió a unos 27.000 asistentes en el estadio de Goyang, marcó el cierre de la primera gira mundial en solitario de J-Hope, ‘HOPE ON THE STAGE’, y desató la euforia del público con la aparición de sus compañeros.

La ovación fue inmediata cuando Jungkook, apenas dos días después de terminar el servicio militar, se unió al escenario para cantar junto a J-Hope el tema ‘i wonder…’, una de las colaboraciones de su reciente proyecto. Jungkook también cantó su propio tema ‘Seven’ en seguida.

Posteriormente, el estadio volvió a rugir con la llegada de Jin con el que cantó el tema de BTS ‘Spring Day’ y ‘Don’t Say You Love Me’, del propio Jin.

J-Hope, Jin y Jungkook ofrecieron además una emotiva interpretación de ‘Jamais Vu’, en lo que supuso su primera actuación conjunta de esta canción desde 2020.

El concierto, cuya segunda fecha se celebrará el sábado, incluyó una veintena de temas distribuidos en cinco actos temáticos. El repertorio abarcó desde sus inicios como solista con Jack in the Box hasta su más reciente álbum HOPE ON THE STREET VOL.1.

La puesta en escena, diseñada en colaboración con el artista, combinó pirotecnia, estructuras móviles, efectos láser y paneles LED que rodeaban al público. Las miles de ARMY Bombs —los característicos bastones de luz que cambian de color— creaban una atmósfera luminosa y sincronizada en todo el estadio.

El recital finalizó ‘Neuron’, con los artistas invitados Gaeko y yoonmirae, cerrando una noche que no solo celebró la trayectoria de J-Hope, sino que alimentó la expectativa por la reunión completa de BTS.

Tras las bajas recientes de RM, V, Jimin y Jungkook, y con Suga a punto de concluir su servicio el 21 de junio, crecen las señales de que el regreso del grupo está cada vez más cerca, lo que ha disparado la emoción entre sus seguidores.