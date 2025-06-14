SHAKIRA POSPONE SU CONCIERTO EN L.A.
MIENTRAS LAS MOVILIZACIONES POR LAS REDADAS MIGRATORIAS CRECEN EN LOS ÁNGELES, EL CONCIERTO QUE SHAKIRA OFRECERÍA EN DICHA CIUDAD FUE REPROGRAMADO. TICKETMASTER ENVIÓ UN COMUNICADO EN EL QUE SE INFORMÓ QUE EL ESPECTÁCULO, ORIGINALMENTE PREVISTO PARA EL 20 DE JUNIO EN EL SOFI STADIUM, SE LLEVARÁ A CABO AHORA EL 4 DE AGOSTO.
AUNQUE LA CANTANTE COLOMBIANA NO HA EMITIDO DECLARACIONES OFICIALES AL RESPECTO, EN LA CUENTA DE X DE LAS MUJERES YA NO LLORAN WORLD TOUR SE COMPARTIÓ LA ACTUALIZACIÓN CON LA NUEVA FECHA.
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REAPARECEN
EFE
LOS MIEMBROS DEL GRUPO BTS, SUBIERON AL ESCENARIO JUNTO A J-HOPE EN SU CONCIERTO EN EL ESTADIO DE GOYANG, AL NORTE DE SEÚL, EN UNA ACTUACIÓN QUE SIMBOLIZA EL REGRESO DE LA BANDA