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SHAKIRA POSPONE SU CONCIERTO EN L.A.

Por El Universal

Junio 14, 2025 03:00 a.m.
A

MIENTRAS LAS MOVILIZACIONES POR LAS REDADAS MIGRATORIAS CRECEN EN LOS ÁNGELES, EL CONCIERTO QUE SHAKIRA OFRECERÍA EN DICHA CIUDAD FUE REPROGRAMADO. TICKETMASTER ENVIÓ UN COMUNICADO EN EL QUE SE INFORMÓ QUE EL ESPECTÁCULO, ORIGINALMENTE PREVISTO PARA EL 20 DE JUNIO EN EL SOFI STADIUM, SE LLEVARÁ A CABO AHORA EL 4 DE AGOSTO.

AUNQUE LA CANTANTE COLOMBIANA NO HA EMITIDO DECLARACIONES OFICIALES AL RESPECTO, EN LA CUENTA DE X DE LAS MUJERES YA NO LLORAN WORLD TOUR SE COMPARTIÓ LA ACTUALIZACIÓN CON LA NUEVA FECHA.

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