REBECCA JONES PIDE QUE NO SIENTAN LÁSTIMA POR ELLA

CIUDAD DE MÉXICO. - Rebecca Jones reapareció, luego de que Videocine y la producción de “Nada que ver” organizara una premier privada para la actriz y su círculo más íntimo, sin embargo, después de que la famosa compartiera una serie de fotografías del evento, sus fans se mostraron muy preocupadas y preocupados por su extrema delgadez, a lo que ella ya contestó, pidiendo que no tengan lastima por ella, pues está cada día más sana y fuerte.

Fue hace cuatro meses cuando nos enteramos de que Rebecca Jones había sido ingresada a terapia intensiva, debido a los efectos de una deficiencia pulmonar que más tarde desencadenaría una neumonía.

“Estuvo fuerte, lo que me pasó fue muy fuerte, ingresé con neumonía, tres bichos muy agresivos que se me metieron al pulmón y los doctores me salvaron, me tuvieron en terapia intensiva, me intubaron y si hubiera escuchado la palabra intubación no sé si me hubiera dejado, me salvaron”, narró en una entrevista a “Ventaneando” en diciembre.

La gravedad de su condición la llevó a abandonar el proyecto que significaba su regreso a las telenovelas; nos referimos a “Cabo”,

Y aunque la actriz de 65 años asegura que está cada vez está más restablecida, la extrema delgadez que aparenta ha llamado mucho la atención.

Por lo que en sus redes sociales son muchos los comentarios en los que se le pregunta a Jones sobre las secuelas que está y aunque Rebecca no ha mostrado ningún disgusto por la preocupación de sus seguidores, sí ha destacado que no le gusta que sientan lastima por ella, sobre todo porque no hay motivos para que eso les inspire.