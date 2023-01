"Rebelde", "Yo soy Betty, la fea" y otras telenovelas en streaming

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 19 (EL UNIVERSAL).- La oferta de contenido en streaming es tan amplia que a veces cuesta mantenerse al día con todos los lanzamientos de plataformas como Netflix, Disney+, HBO Max o Prime Video.

Pero más allá de los estrenos, en el catálogo de varios de estos servicios existen joyas de la televisión abierta que hoy, para los que crecieron viendo la tv tradicional, son sinónimo de nostalgia.

Una de ellas y quizá de las que más ruido harán en este 2023 es "Rebelde", pero no la nueva versión sino la protagonizada por Maite Perroni, Poncho Herrera, Anahí, Dulce María, Christian Chávez y Christopher Uckermann, que está disponible en su totalidad (440 episodios) por Prime Video.

La historia que se transmitió entre 2004 y 2006 se desarrolla en una escuela privada, donde los estudiantes viven una constante lucha con problemas familiares, la búsqueda de sueños, el amor y también conflictos entre ellos, todo esto mientras descubren quienes son y algunos otros secretos de sus vidas.

Si eres aún más nostálgico, la historia original; es decir, la telenovela argentina "Rebelde way", está disponible en Netflix.

Hablando de un clásico de la pantalla chica, ganadora del Récord Guinness por ser la novela más exitosa de todos los tiempos, está "Yo soy Betty, la fea".

Creada por Fernando Gaitán, el melodrama está protagonizado por Ana María Orozco, como Beatriz Pinzón Solano, una joven economista que atraviesa dificultades para encontrar trabajo por el simple hecho de que no resulta ser una mujer atractiva, y Jorge Enrique Abello, como Armando Mendoza, el presidente de la exitosa empresa Ecomoda, a la que llega a trabajar Betty.

Esta historia, que aborda temas como los estereotipos en la industria de la moda, está disponible por Prime Video. La adaptación mexicana "La fea más bella" (protagonizada por Angélica Vale y Jaime Camil) puede verse también en streaming a través de Prime Video con suscripción Premium.

En ese mismo servicio está la telenovela de 1997 "Mirada de Mujer", que mostró una temática revolucionaria para su época al estar protagonizada por una ama de casa de 50 años quien, luego de que su matrimonio termina, conoce a un periodista 16 años menor de quien se enamora; y "Muchachitas", que se transmitió entre 1991 y 1992 y donde vemos a una joven Kate del Castillo junto a su grupo de amigas que están en busca de la fama.

Y para quienes quieran una historia más actual, por HBO Max puedes disfrutar de "La suerte de Loli", lanzada en 2021. Se trata de una telenovela estadounidense protagonizada por Silvia Navarro, como una mujer independiente que, tras la muerte de su mejor amiga, recibe como herencia no sólo sus bienes, también la custodia y cuidado de sus dos hijos.