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"REBUILDING", SIGUE TRIUNFANDO EN STREAMING

Por El Universal

Abril 07, 2026 03:00 a.m.
A
"REBUILDING", SIGUE TRIUNFANDO EN STREAMING

En un catálogo lleno de estrenos ruidosos, un drama ha logrado algo poco común: colarse en el Top 10 de Netflix sin grandes efectos ni nombres estridentes. Lo suyo logra algo especial: una historia sencilla, pero profundamente emocional, que permanece contigo mucho después de terminarla.

     Se trata de "Rebuilding", cinta dirigida por Max Walker-Silverman y protagonizada por Josh O´Connor, que en las últimas semanas ha llamado la atención por su narrativa íntima, donde los pequeños gestos y silencios tienen más peso que cualquier gran giro dramático.

      La historia sigue a Dusty, un vaquero que pierde todo tras un incendio forestal: su hogar, su rutina y su estabilidad. Obligado a empezar de cero en un campamento improvisado, se enfrenta no solo a la reconstrucción de su vida material, sino también a su propio mundo emocional. En ese espacio de incertidumbre, Dusty conoce a otras personas que también han perdido todo. Sin embargo, el verdadero conflicto está en su interior: reconstruir la relación con su hija, interpretada por Lily LaTorre, y consigo mismo.

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