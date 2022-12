Rechazados

Ciudad de México. - Los Caligaris, están en la polémica debido a desafortunadas declaraciones que uno de sus integrantes, Federico Zapata, hizo en contra de afición mexicana.

El músico, quien ya fue desvinculado de la banda, utilizó palabras bastante despectivas para referirse a mexicanos y aunque pidió disculpas, para el público ya era demasiado tarde. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, los usuarios no sólo arremetieron en contra del músico, también contra el resto de sus compañeros y han pedido a sus fans que dejen de consumir su música.

Por si fuera poco, se ha creado el “hashtag” “#FueraCaligari”s, un movimiento generado en Twitter con el que están exigiendo que la banda no regrese a los escenarios de nuestro país y que los conciertos que tienen programados en el territorio nacional, incluida su presentación en el Vive Latino, sean cancelados.

Hace algunas semanas, la agrupación argentina fue anunciada como parte del “lineup” que participará en la edición número 25 de uno de los festivales de música más importantes de Latinoamérica, pero el comportamiento de Zapata ahora pondría en duda el futuro de la banda en la escena nacional.

“¿Cómo que el Vive Latino no ha cancelado la participación de Los Caligaris después de los comentarios ofensivos de Fede Zapata? Que no solo es ofensivo, además es cobarde y borra Tuits”, “Si ese grupo se presenta en el Vive Latino, no iré. Ya no son bienvenidos”, “Vive Latino sus boletos estuvieron bien caros y ya los pagamos, lo mínimo que pueden hacer es bajarlos del cartel”, “Fuera Caligaris del Vive Latino, muerden la mano que les da de comer”, “Si no los sacan que nadie vaya a verlos al escenario”, “¿Para cuándo la cancelación de Los Caligaris en el Vive Latino? el público no los irá a ver”, son sólo algunos de los comentarios que pueden leerse en la red.

Cabe destacar que el grupo argentino, ya ofreció disculpas y anunció el despido de Zapata argumentando que sus declaraciones violentas no representan al resto de los integrantes:

“México es patria y cada mexicano un hermano, Si tocan a México, nos tocan a nosotros”, escribieron en un comunicado oficial.