Recrean ventana del Castillo de la Princesa Peach en Nueva York

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- El emblemático Castillo de la Princesa Peach cobró vida al ser transportado al mundo real como parte de un promocional de la película "Super Mario Galaxy", tras el lanzamiento del tráiler final de la esperada cinta.

Recreación del Castillo de la Princesa Peach en Nueva York

Por medio de redes sociales se viralizaron las fotos de la ventana con la silueta de la princesa, idénticas a las que aparecen en el videojuego, exhibida en una de las zonas más concurridas de Nueva York.

El colorido vitral recrea el perfil de la Princesa Peach con su corona, guantes largos y su emblemático vestido rosa junto a muchas flores, las cuales cambian de inmediato la apariencia del paisaje urbano de la gran ciudad.

Detalles de la instalación y promoción

La instalación que atrapó la atención de millones de internautas se encuentra en la Plaza Columbus Circle, ubicada en la intersección de Broadway con Central Park West y estará disponible hasta el 15 de marzo.

Cabe mencionar que junto a la ventana se colocaron dos promocionales con la fecha de estreno de la película con la imagen del simpático fontanero.

Tras el éxito de "Super Mario Bros: La Película", "Super Mario Galaxy" es uno de los estrenos más esperados del verano, el cual se lanzará mundialmente en salas de cine el próximo 1 de abril, bajo la producción de Illumination y Nintendo, esta entrega promete expandir el universo del Reino Champiñón.