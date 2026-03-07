Reencuentro entre Daniel Radcliffe y Tom Felton

A 25 años del estreno de la versión cinematográfica de "Harry Potter y la piedra filosofal", dos de sus protagonistas, Daniel Radcliffe y Tom Felton, quienes interpretaron a Harry Potter y Draco Malfoy, respectivamente, se reencontraron en Broadway y compartieron unas entrañables fotos que han llenado de nostalgia a los fans de la saga de magia favorita.

Radcliffe regresó a los escenarios de Broadway, en Nueva York, para protagonizar la obra de teatro "Every Brilliant Thing"; la obra es un monólogo y cuenta, por tanto, con un solo personaje, un hombre que crea una lista de "las mejores cosas del mundo" para animar a su madre, que padece depresión y tiene pensamientos suicidas.

Tom Felton, quien fue el enemigo de Potter dentro de la saga, visitó a Radcliffe en Broadway, ambos compartieron las fotos e hicieron una mención al mundo de la magia de "Harry Potter" que los lanzó a la fama hace más de dos décadas.