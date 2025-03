TOKIO. - Lady Gaga presenta ‘Mayhem’, su séptimo álbum de estudio y que regresa a sus raíces más pop y ‘freak’ con sencillos como ‘Die with a smile’, junto a Bruno Mars, o ‘Abracadabra’, ‘LoveDrug’ o ‘The Beast’, seguros hits en las pistas este verano.

Además de una fuerte influencia de su álbum debut, ‘The Fame’ (2008), que dejó éxitos dance y pop como ‘Poker Face’, ‘Just Dance’ o ‘Paparazzi’, Gaga hace muestra de un aura más madura en ‘Mayhem’, pero con su mismo estilo irreverente, ‘freak’ y ‘queer’ que tanto le caracterizan.

Del disco, que cuenta con 14 pistas ya se conocían los sencillos ‘Disease’, ‘Die with a smile’, en colaboración con Bruno Mars y por el que fueron nominados en los Grammy por Mejor Duo Pop y Canción del Año, logrando el primero, y ‘Abracadabra’ estrenado en dichos premios con su propio videoclip.

Con un “baila o muere”, Lady Gaga arranca su pegadiza canción ‘Abracadabra’ obligando al oyente a ponerse en pie para un macabro baile entre una Gaga angelical y la que parece ser su alter ego demoníaco, en un vídeo que tiene ya cerca de 70 millones de reproducciones en YouTube.

“El álbum comenzó cuando enfrenté mi miedo de volver a la música pop que amaban mis primeros fans”, explicó Gaga. Para ‘Mayhem’, Gaga describió su proceso creativo como reconstruir un espejo roto: “incluso si no puedes volver a unir las piezas perfectamente, puedes crear algo hermoso y completo a su manera nueva”.

‘Don’t call me tonight’ nos recuerda a ‘Alejandro’, mientras que en ‘Shadow of a man’ y ‘Garden of Eden’ explora el hyperpop, un subgénero de la música pop experimental conocido por su estilo maximalista y por sus influencias de la electrónica.

‘Perfect celebrity’ presenta usando el electro grunge una crítica a la fama y cómo convierte a los famosos en “muñecos de plástico”, descerebrados y cuya conversación no tiene ningún sentido, a los que es fácil odiar, pero a los que no podemos dejar de mirar.

En ‘How bad do you want me?’ vuelve a aparecer la dicotomía de chica buena, mientras que ‘Vanish into you’ es la más ochentera del disco y ‘Blade of grass’ es una balada a piano más cercana a ‘A star is born’ (2018), la cinta musical protagonizada por Bradley Cooper y Gaga.