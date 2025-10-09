Regresa el Festival de Death Metal a México

Después de siete años, la oscuridad vuelve a levantar su telón Night of the Living Death V, el festival más feroz del death metal en México, resucita para tomar el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes el próximo 11 de octubre de 2025. El evento promete una noche infernal con siete actos internacionales que van desde leyendas del género hasta nuevas bestias del metal extremo.

El festival, que en ediciones pasadas ha convocado a titanes como Cannibal Corpse y Napalm Death, regresa con una alineación que suena a puro apocalipsis, perfecto para los conocedores de los sonidos más extremos del metal.

¿Quiénes conforman el cartel de Night of the Living Death V?

Liderados por Nergal, los polacos Behemoth encabezan el cartel con su black/death metal de atmósfera teatral y blasfema. La banda llega a México con su nuevo álbum The Shit Ov God, un material que, fiel a su estilo provocador, ya levantó polémica entre los sectores más conservadores.

Desde Florida llega Deicide, banda esencial para entender el sonido del death metal estadounidense. Fundados en 1987 por el inconfundible Glen Benton, los de Tampa son sinónimo de brutalidad, precisión y controversia.

Su más reciente disco, Banished By Sin, continúa su cruzada anticlerical y reafirma su reputación como uno de los actos más impresionantes del género.

El cartel se completa con nombres de agrupaciones igualmente conocidas entre los seguidores:

Massacre, pioneros del death metal de Florida, presentarán un show especial interpretando completo su clásico From Beyond (1991), una joya que definió una era.

Vltimas, supergrupo formado por Blasphemer (ex-Mayhem) y David Vincent (ex-Morbid Angel), ofrecerá su debut en México con un sonido que combina técnica y pura devastación.

Desde Polonia, Hate y Nidhogg traerán su black metal cargado de furia nórdica.

Y representando a Latinoamérica, los colombianos Eshtadur cerrarán filas con su propuesta melódica y violenta, demostrando que el metal extremo también suena en español.

Boletos y detalles del festival

El Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes será la catedral del caos. Los boletos ya están disponibles en Ticketmaster y en taquillas del recinto (martes a sábado de 12:00 p.m. a 5:00 p.m.), donde además puedes evitar cargos por servicio.

Precios: desde $1,350 MXN (general) + cargos.

Fecha: 11 de octubre de 2025.

Lugar: Pabellón Oeste, Ciudad de México.

Cómo llegar al Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes

El Pabellón Oeste se encuentra justo a un costado del Palacio de los Deportes, en Avenida Río Churubusco y Añil, Colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

Puedes llegar fácilmente en Metro bajando en la estación Velódromo (Línea 9), o bien en Metrobús en la estación Goma.

Si vas en auto, el recinto cuenta con estacionamiento y también hay zonas de parquímetros cercanas. Se recomienda llegar con anticipación, ya que el acceso y los filtros de seguridad pueden tomar tiempo.