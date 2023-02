Regreso del chef Herrera habría provocado salida de chef Betty

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 21 (EL UNIVERSAL).- Los cambios en "MasterChef México" han causado gran revuelo entre la audiencia del programa de cocina, debido a que la chef Betty Vázquez y los chefs José Ramón Castillo y Pablo Albuerne ya confirmaron que no participarán en la próxima temporada y, aunque cada uno de ellos dio motivos distintos que justifican su ausencia, ahora aseguran que el supuesto regreso del chef Adrián Herrera a la competencia sería la verdadera razón.

Desde su primera emisión, el 28 de junio del 2015, "MasterChef México" se convirtió en uno de los programas de concursos con mayor audiencia y, a partir de ahí, se realizaron 11 temporadas que mantuvieron altos niveles de raiting, debido al gusto del público, precisamente eso ha provocado gran polémica ante la salida de la alineación actual de la y los jueces de la competencia.

La noticia de su salida se dio a conocer este lunes, a través de la columna del periodista mexicano Álex Kaffie, quien explicó que Adrián Ortega Echegollén, el nuevo director general de TV Azteca, había decidido que la chef Betty, el chef JoseRá y el chef español Pablo ya no serían contemplados para la nueva temporada del programa.

Más tarde, Vázquez y Castillo lo confirmaron pero aclarando que habían sido ellos quienes habían tomado la decisión de retirarse del proyecto, aunque cada uno expuso motivos distintos; mientras la chef Betty expresó que eran razones personales, el chocolatero determinó que fue la falta de comunicación con la producción, que no habló con él sobre colaborar en la nueva emisión, que abandonaría el programa.

Ambos agradecieron a TV Azteca y, sobre todo, a las y los televidentes que los apoyaron en las temporadas que participaron, pues cabe destacar que la chef Betty era la única experta en cocina que se mantenía dentro del show desde su primera temporada, a diferencia del chef JoséRa que, en principio, aparecía como invitado especial y, más tarde, tomó el lugar del chef Benito Molina.

Pero, esta tarde, "La comadrita" una cuenta de Instagram que comparte contenidos de espectáculos, sugirió que el verdadero motivo por el que la chef Betty decidió retirarse del proyecto fue debido a que el chef Herrera estaría de regreso en el proyecto, luego de su ausencia es más de dos temporadas, pues se ha especulado que los expertos en cocina no tenían el mejor de los tratos.

De acuerdo con esta cuenta, la participación del chef Herrera estaba confirmada desde enero, pues así como sugirió Pati Chapoy en su programa, las y los productores de la competencia de cocina estaba en búsqueda de volver a la esencia del programa, por lo que deseaban reunir a la alineación original de los jueces, conformada por Vázquez, Herrera y Molina.

Sin embargo, expresó que cuando la chef Betty se enteró que el chef Herrera estaría de vuelta se habría negado a continuar contribuyendo en el show, debido a que se ha especulado que el experto en cocina no tenía un buen trato con la jueza, o esto llegó a comentar Pedro Sola en una de las emisiones de "Ventaneando" el año pasado, en la que confió que fue el chef JoséRa quien le dio pormenores de dicha situación.