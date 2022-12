Reinan el drama, la comedia y la fantasía en streaming

A-AA+

Luego de la fortaleza que las plataformas streaming tuvieron en los primeros años de la pandemia, el 2022 se caracterizó por estrenos que tambalearon. En general, hubo de todo: desde plataformas que desaparecieron, hasta cambios radicales en las que parecían más fuertes; así como nuevas apuestas.

Los títulos de drama y comedia reinaron en la mayoría de los casos, peleando a la par con la fantasía y la ciencia ficción, que también dieron buenos golpes. A continuación te presentamos un balance de lo más consumido en streaming este 2022.

Los triunfadores

Las plataformas apostaron por varios títulos diferentes este año, pero los que dieron resultados fueron aquellos que estaban relacionados con la fantasía. Tal es el caso de "Merlina" de Netflix, que desbancó a la favorita de la plataforma, "Stranger things".

La famosa hija de los Locos Addams consiguió la atención de los espectadores gracias a su comedia de terror y fantasía dirigida por Tim Burton, alcanzando 173 millones de horas vistas en cuatro semanas, lo que la coloca como número uno del top de series de habla inglesa.

A "Merlina" le siguió la miniserie de "Harry y Meghan", exintegrantes de la corona británica que, antes de sacar su propia historia en la pantalla, generaron controversia en el mundo debido a su ruptura con la familia real.

Entre los aciertos de la plataforma también estuvieron "The crown", que puso en descontento a la Reina Isabel antes de su muerte, el pasado 8 de septiembre, y "Dahmer", que perturbó al tratarse del caso de un asesino serial real y que mantuvo a los espectadores de 92 países atrapados en mil millones de horas vistas por siete semanas.

En cuanto a cintas, "Pinocho", de Guillermo del Toro, llegó en el último mes del año para atrapar no sólo a la audiencia de este servicio streaming, que prácticamente fue el que más acercó la cinta del director mexicano al público, pues previamente sólo estuvo pocas semanas en cines seleccionados. La película se mantiene en el número uno a nivel mundial de la plataforma, desde su estreno el 9 de diciembre. Suma 39 millones de horas vistas.

Pese a que en el primer trimestre del año, Netflix reportó menos suscriptores respecto al año anterior, lo que significó que sus acciones cayeran 20%, con 221 millones de usuarios, el último informe de consumo audiovisual del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) indicó que los consumidores dedican 2.4 horas al día a ver esta plataforma, seguida de Disney+ (2.0 horas) y Prime Video (1.7 horas).

Esta última conquistó con "Argentina, 1985" no sólo al público, sino también a los críticos, que la nominaron en los Globos de Oro y los premios Oscar. La plataforma de Amazon además contendió en varios festivales nacionales como Los Cabos Film Festival con "La caída", en la que la mexicana Karla Souza protagoniza una historia real sobre el abuso sexual en el equipo nacional de clavadistas.

Por su parte, Disney+ extendió su conquista no sólo al público infantil sino también hacia aquellos adultos nostálgicos que se sintieron atrapados por el regreso de "Abracadabra 2", con las actrices originales de la cinta de 1993, Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy.

HBO Max obtuvo con "La casa del dragón" su serie con mayor rating. La precuela de "Juego de tronos" logró 10 millones de televidentes, siendo la más exitosa en la historia de esta plataforma. En junio estrenó la cinta "Elvis", biopic sobre el icónico cantante estadounidense que también fue reconocida en la lista de nominados a un Globo de Oro.

Finalmente, Apple TV+ convirtió a "Acapulco", la serie producida y protagonizada por Eugenio Derbez, en la más vista a nivel nacional en dicha plataforma y nombraron a "Severance" como la más nominada, por haber entrado en las listas de los Globos de Oro, Emmy y TCA Awards.

Fracasos y cancelaciones

Entre los grandes fracasos de Netflix estuvo "Tall girl 2", que cuenta la historia de una chica muy alta pero que no alcanzó a entretener al público lo suficiente por segunda vez, y "Blonde", que pese a desmenuzar la vida de la legendaria Marilyn Monroe, no terminó de complacer al público ni ayudó a resolver el misterio de su prematura muerte. Aun así, la cinta protagonizada por Ana de Armas alcanzó nominación en los Globos de Oro.

La primera cancelación de la plataforma llegó en enero, cuando dejó a "Archivo 81" en una sola temporada. Lo mismo sucedió con "La primera muerte", que en junio tuvo su debut y despedida, con sólo ocho capítulos.

Netflix fue este año la aplicación con más series canceladas, incluyendo "Another life", "The baby-sitters club", "Bonding", "Cooking with Paris" y "Fate: the winx saga". Mientras que HBO Max fracasó con "Westworld", que no alcanzó el éxito pasado con su cuarta temporada. Asimismo, con "Raised by wolves", que llegó hasta su segunda temporada.

En enero, Prime Video anunció que no renovarían la serie "Sé lo que hiciste el verano pasado" para una segunda temporada, pues al parecer no causó el terror que se esperaba. Lo mismo sucedió con "El mundo como lo vemos", y "Cielo nocturno".

Dijeron adiós

"The walking dead"

"Better call Saul"

"This is us"

"Peaky blinders"

Plataformas caídas

YouTube Originals se acabó, como tal, en marzo.

CNN+ se fue en abril, a un mes de haber estrenado

La nueva

ViX+, surgió de la alianza entre Televisa y Univisión. La lanzaron el 21 de julio y estrenó 22 títulos originales entre series y películas, como "María Félix, La Doña"; "La mujer del diablo"; "Marea Alta"; "Travesuras de la niña mala" y "Mi vecino, el cartel".

Las más destacadas por plataforma:

Apple TV+

"Severance"

"Acapulco"

"Emancipation"

"Spirited"

"Selena Gomez: Mi mente y yo"

"Causeway"

"Slow horses"

"Operación cerveza (The greatest beer run ever)"

Shantaram"

Tehran"

Netflix

"Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades"

"Pinocho"

"Merlina"

"The crown"

"Dahmer"

"Harry y Meghan"

"Inventando a Anna"

Stranger things vol. 4"

"Navidad de golpe"

"La escuela del bien y del mal"

"A través de mi ventana"

"La chica de la foto"

"Spiderhead"

"El monstruo marino"

"El proyecto Adam"

"Enola Holmes 2"

"Blonde"

"La casa de papel Corea"

"The Umbrella Academy 3"

"El caso Cassez-Vallarta: una novela criminal"

HBO Max

"La casa del Dragón"

"Elvis"

"Las Bravas F.C"

"No te preocupes querida"

"El padre de la novia"

"Navidad en vivo"

"Divina comida"

"Euphoria 2"

"Camilo: el primer tour de mi vida"

"The Vow"

"Sexo pudor y lágrimas 2"

Star+

"Ámsterdam"

"Checo ¡Y que viva México!"

"Barbarian

"Soy tu fan: la película"

"El repatriado"

"El heredero: la dinastía del freestyle"

Disney+

"Andor"

"Desencantada"

"Los Montaner"

"RED"

"Abracadabra 2"

"She Hulk"

"Lightyear"

"Sin límites"

"Hombre lobo por la noche"

Paramount+

"El cuento de la criada 5

"Bosé

Prime Video

"Argentina, 1985"

"Los anillos de poder"

"La caída"

"La octava cláusula abril"

"LOL 4 y 5"

"House of Gucci"

"My policeman"

"Un extraño enemigo 2"

"Bodas de plomo"

"13:14: el reto de ayudar"

"Doblemente embarazada 2"

"Mi tío"

Vix+

"María Félix, La Doña"

"La mujer del diablo"

"Marea alta"

"Travesuras de la niña mala"

"Mi vecino, el cartel"