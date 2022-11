Reportan que la salud de Rebecca Jones se encuentra mucho mejor

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 7 (EL UNIVERSAL).- Rebecca Jones ya está fuera de peligro, ese es el nuevo informe del parte médico de la actriz, pues aseguran que luego de padecer deficiencia pulmonar y una neumonía que produjo su hospitalización hace más de una semana, la interprete no sólo se encuentra mejor, sino que se le ha visto de muy buen humor recibiendo algunas visitas.

Hace unos instantes, "Ventaneando" dio a conocer la noticia de que Rebecca Jones se encuentra mejor de salud, de acuerdo con recientes reportes médicos que indican que los antibióticos con los que estaba siendo tratada ya le han sido retirados, motivo por el cual será trasladada a otra habitación, en la cual seguirá recuperándose.

Fue hace cinco días cuando se informó que la actriz de 65 años había ingresado al Hospital ABC, Observatorio, por problemas pulmonares y una neumonía. En este momento, diferentes medios sugirieron que el estado de salud de Jones era delicado, causa por la cual estaba solicitándose donadores de sangre.

Sin embargo, luego de un tiempo se dio a conocer que Rebecca había sido hospitalizada cinco días antes de que los medios de comunicación se enteraran de su internamiento, el cual se llevó a cabo por propia voluntad de la actriz.

La noticia de su hospitalización fue confirmada mediante un comunicación oficial que señalaba que había sido una infección la que, posteriormente, había desencadenado la aparición de problemas pulmonares que dieron lugar a la pulmonía que padeció la intérprete.

Y aunque, desde ese momento, se aseguró que Jones se encontraba estable, de acuerdo con el programa de televisión, Rebecca se encuentra todavía mejor no sólo física sin anímicamente, pues se dijo que está de muy buen humor, recibiendo a algunas de sus visitas, debido a que todavía no abandonará el hospital, pues debe continuar bajo revisión médica.

En este momento, la actriz forma parte del reparto de "Cabo", la nueva telenovela producida por José Alberto, "el Güero", Castro, a la cual se reintegrará luego de que se recupere por completo, así lo indicó Danna Vásquez, la representante de Jones, quien dijo a "Ventanenado" que el productor ha estado al tanto de la salud de Rebecca y respetando su lugar dentro de la telenovela.