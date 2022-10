Reportan supuestas fallas en sistema de Superboletos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 14 (EL UNIVERSAL).- Personas que compraron entradas para eventos en la página de Superboletos reportan en redes sociales que no hay sistema desde hace varias horas, incluso algunos aseguran que el problema ocurre desde este jueves.

"Desde el mediodía no hay sistema de Superboletos", dijo uno de los encargados de imprimir los boletos en un Soriana al norte de la CDMX.

Sin embargo, en redes sociales hay quienes aseguran que la supuesta falla del sistema de Superboletos es persistente.

"Yo me quejaba de Ticketmaster, luego conocí Superboletos", señaló una de las afectadas por la caída de sistema de la empresa.

En las redes sociales de la empresa abundan los comentarios de clientes que exigen una respuesta ante las supuestas fallas en el sistema, pero Superboletos aún no se ha pronunciado hasta la tarde de este viernes.