Residente supera a Café Tacvba; reunió a 180 mil almas en el Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Residente convirtió el Zócalo capitalino en un escenario en el que más que música, resonaron las consignas. Desde mensajes sobre la educación en México hasta el llamado a detener el genocidio en Gaza, la plancha del Centro Histórico "explotó" con las voces de más de 180 mil personas.

Esta cifra coloca a René Pérez Joglar (nombre real del cantante) entre los artistas con mayor poder de convocatoria en la historia de este tipo de eventos. Y aunque quedó lejos del récord absoluto de Los Fabulosos Cadillacs, quienes en 2023 reunieron a 300 mil seguidores, sí superó a una de las agrupaciones mexicanas más queridas: Café Tacvba.

En 2005, la banda liderada por Rubén Albarrán convocó a 170 mil chilangos que, con temas como "Ingrata", "El baile y el salón", "Las flores" y "Eres" no pararon de bailar y cantar.

La noche de este sábado y durante más de dos horas de show, el boricua alternó la fuerza de su repertorio con momentos muy íntimos, por ejemplo, cuando interpretó "René", canción que escribió en una de las etapas más difíciles de su vida:

"Busquen ayuda antes de sentirse como yo me sentía", pidió al recordar que fue en México cuando pensó en quitarse la vida y recibió una llamada de su madre que lo detuvo.

El show también tuvo espacio para la denuncia política: una familia palestina subió al escenario para exigir un alto al genocidio en Gaza, lo que convirtió al Zócalo en un acto colectivo de solidaridad.

Artistas que han impuesto récord de asistencia en el Zócalo

Desde hace ya varios años, La plancha del Zócalo pasó a ser uno de los escenarios más importantes para la escena musical. Y es que, ha sido testigo de la visita de grandes estrellas y del amor que los mexicanos les han regalado.

El concierto de Residente quedó en el top de los más concurridos, donde algunos espectáculos han rebasado las 200 mil personas y solo un puñado ha alcanzado cifras históricas.

Los Fabulosos Cadillacs (2023) – 300 mil asistentes. Convirtieron la explanada en una fiesta de ska que marcó el récord absoluto.

Grupo Firme (2022) – 280 mil personas. La agrupación de regional mexicano llevó su "fiesta" al corazón de la capital.

Vicente Fernández (2009) – 217 mil asistentes. El "Charro de Huentitán" se despidió con una velada que quedó en la memoria de los capitalinos.

Shakira (2007) y Justin Bieber (2012) – 210 mil cada uno, ambos con conciertos gratuitos que colapsaron las calles aledañas.

Paul McCartney (2012) y Roger Waters (2016) – 200 mil asistentes cada uno, figuras internacionales que atrajeron multitudes históricas.

Residente (2025) – más de 180 mil personas, lo que lo coloca en el top de artistas más convocantes y por encima de Café Tacvba.

Café Tacvba (2005) – 170 mil asistentes, récord mexicano durante casi dos décadas.