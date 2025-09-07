logo pulso
MARÍA, VALE E INÉS AMAN AL NIÑO JESÚS

MARÍA, VALE E INÉS AMAN AL NIÑO JESÚS

SLP

Postes en obras de San Miguelito siguen sin retirarse

Tras 55 días de trabajos, se procederá al retiro de postes de energía en San Miguelito.

Por Rubén Pacheco

Septiembre 07, 2025 02:28 p.m.
Postes en obras de San Miguelito siguen sin retirarse

De nueva cuenta Isabel Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), afirmó que en "próximos días" se realizará la liberación de los postes de energía eléctrica, localizados en las obras de rehabilitación del barrio de San Miguelito.

El 28 de noviembre del 2024, 55 días de la inauguración de dichos trabajos, la funcionaria estatal asumió que, en cuestión de días se procedería con el retiro de la estructuras, pero hasta el momento nada de eso ha sucedido.

Aseveró que la Seduvop ha sostenido reuniones con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de cuyo diálogo surgió la promesa de proceder con dicho pendiente.

La adecuación permitirá quitar las bases y cableado aéreo, a fin de que se adecúe de forma subterránea.

SLP

Rubén Pacheco

Tras 55 días de trabajos, se procederá al retiro de postes de energía en San Miguelito.

