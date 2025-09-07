Postes en obras de San Miguelito siguen sin retirarse
Tras 55 días de trabajos, se procederá al retiro de postes de energía en San Miguelito.
De nueva cuenta Isabel Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), afirmó que en "próximos días" se realizará la liberación de los postes de energía eléctrica, localizados en las obras de rehabilitación del barrio de San Miguelito.
El 28 de noviembre del 2024, 55 días de la inauguración de dichos trabajos, la funcionaria estatal asumió que, en cuestión de días se procedería con el retiro de la estructuras, pero hasta el momento nada de eso ha sucedido.
Aseveró que la Seduvop ha sostenido reuniones con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de cuyo diálogo surgió la promesa de proceder con dicho pendiente.
La adecuación permitirá quitar las bases y cableado aéreo, a fin de que se adecúe de forma subterránea.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Postes en obras de San Miguelito siguen sin retirarse
Rubén Pacheco
Tras 55 días de trabajos, se procederá al retiro de postes de energía en San Miguelito.
343 mil potosinos salieron de la pobreza, pero persisten rezagos
Rubén Pacheco
Convenio entre Sedesore y Secretaría de Salud para mejorar servicios en San Luis Potosí.
SLP bajo alerta por influenza
Rolando Morales
El estado de San Luis Potosí reporta 46 casos positivos de influenza en lo que va del año 2025, según datos oficiales.