¿Por qué Bobby Pulido se retira de los escenarios?

"Todo lo bueno, tiene que llegar a su fin". Con estas palabras, Bobby Pulido marcó el final de sus casi tres décadas de trayectoria, y es que; la tarde de este jueves, el cantante anunció su retiro definitivo de los escenarios.

Visiblemente emocionado, Pulido compartió que la decisión no fue fácil, pero que está convencido de que es el momento adecuado para cerrar este capítulo y dar paso a una nueva etapa en su vida: la política.

El intérprete de "Desvelado" dio a conocer la noticia mediante una conferencia de prensa que ofreció en Edinburg, Texas, y que también fue transmitida en vivo a través de las redes sociales. Ahí explicó que el próximo año arrancará una gira del adiós para cerrar su ciclo en la música y despedirse de sus fans.

"Hoy estoy anunciando mi gira de despedida para el próximo año. No es una decisión que haya tomado a la ligera, la he pensado mucho; Siento que mi vida ha cerrado un círculo completo", dijo el cantante.

Aunque deja atrás los reflectores, Pulido también se dijo emocionado por su próximo camino, ya que se postulará para un cargo político en Estados Unidos.

"Siempre me intrigó la idea del servicio público. Desde niño mi mamá me inculcó la importancia de estudiar y me interesé en ciencias políticas porque era una pasión para mí. Ahora quiero servir a mi gente desde otra trinchera", expresó.

El cantante evitó dar detalles sobre el puesto por el que competirá, pero de lo que sí habló es del profundo agradecimiento y amor que le tiene al público que lo ha acompañado por tantos años:

"Mi trayectoria ha sido una montaña rusa, con altos y bajos, y a pesar de todo ustedes se mantuvieron fieles. Aunque no estaré presente para que vean en un espectáculo, mi música si estará con ustedes".

Por el momento lo que se sabe del tour es que se realizará este próximo 2025 y llevará por nombre: "Por la puerta grande".