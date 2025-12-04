Retiros de países del Festival de Eurovisión por participación de Israel

GINEBRA (AP) — Cuatro países se retiraron el jueves del Festival de la Canción de Eurovisión del próximo año después de que los organizadores decidieran permitir la participación de Israel, lo que expuso cómo la discordia política ha tomado el centro del escenario sobre una celebración generalmente alegre de la armonía a través de la música.

Los cuatro países — España, Holanda, Irlanda y Eslovenia — anunciaron su decisión después de que la asamblea general de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) —un grupo de emisoras públicas de 56 países que organiza el evento— se reunió para discutir preocupaciones sobre la participación de Israel, que algunos países rechazan debido a su conducta en la guerra de Gaza.

Anteriormente, los miembros de la UER votaron para adoptar reglas de votación más estrictas en respuesta a las acusaciones de que Israel manipuló el voto a favor de sus concursantes, pero no tomaron medidas para excluir a ninguna emisora del concurso.

La gala de música pop que atrae a más de 100 millones de espectadores cada año se ha visto sacudida por la guerra en Gaza durante los últimos dos años.

Un informe en el sitio web de la emisora islandesa RUV, mientras tanto, dijo que se reuniría el próximo miércoles para discutir si Islandia participaría, después de que su junta la semana pasada recomendara que Israel fuera excluido del concurso en Viena el próximo mayo.

La unión de radiodifusión, en un comunicado enviado por correo electrónico a The Associated Press, expresó que era consciente de que cuatro emisoras —RTVE en España, AVROTROS en Holanda, RTE en Irlanda y RTVSLO de Eslovenia— habían dicho públicamente que no participarían.

"Esperamos la confirmación formal de su decisión", dijo la unión. Se anunciará una lista final de países participantes para Navidad.

Controversia sobre Israel

El presidente israelí Isaac Herzog dijo en X que estaba "complacido" de que Israel participará nuevamente y esperaba "que la competencia siga siendo una que defienda la cultura, la música, la amistad entre naciones y el entendimiento cultural transfronterizo".

"Gracias a todos nuestros amigos que defendieron el derecho de Israel a seguir contribuyendo y compitiendo en Eurovisión", añadió.

Austria, que está preparada para albergar la competencia después de que el cantante vienés JJ ganara este año con "Wasted Love", apoya la participación de Israel. Se dice que Alemania también respalda a Israel.

Sin embargo, la emisora holandesa AVROTROS declaró que la participación de Israel "ya no es compatible con la responsabilidad que tenemos como emisora pública" .

La emisora estatal española RTVE expresó preocupaciones similares, expresando sus dudas sobre la participación de la emisora israelí KAN, según el secretario general Alfonso Morales.

La emisora irlandesa RTÉ dijo que la participación de Irlanda "sigue siendo inconcebible dada la espantosa pérdida de vidas en Gaza" y la crisis humanitaria allí.

Varias de las emisoras —que dirigen los programas de noticias de su país y querían que Israel fuera excluido— citaron los asesinatos de periodistas en el conflicto en Gaza y la política continua de Israel de negar el acceso a periodistas internacionales al territorio.

El director ejecutivo de la emisora israelí KAN, Golan Yochpaz, cuestionó si los miembros de la UER están "dispuestos a ser parte de un paso que daña la libertad de creación y la libertad de expresión".

Los funcionarios de KAN dijeron que la emisora israelí no estuvo involucrada en ninguna campaña destinada a influir en los resultados del último concurso de canciones en Basilea, Suiza, en mayo pasado, cuando Yuval Raphael de Israel quedó en segundo lugar.

La UER dijo que las nuevas reglas fortalecerían "la transparencia y la confianza" y permitirían la participación de todos los países, incluido Israel .

Dividido por la política

El concurso, cuya 70ª edición está programada para Viena en mayo, enfrenta a actos de docenas de naciones entre sí por la corona musical del continente.

La convocatoria se esfuerza por poner el pop antes que la política, pero repetidamente se ha visto envuelto en eventos mundiales. Rusia fue expulsada en 2022 después de iniciar la guerra contra Ucrania.

La guerra en Gaza ha sido su mayor desafío, con manifestantes propalestinos protestando contra Israel fuera de los dos últimos concursos de Eurovisión en Basilea, Suiza, en mayo, y en Malmö, Suecia, en 2024.

Islandia, Irlanda, Holanda, Eslovenia y España habían amenazado previamente con no participar en el concurso si se permitía la participación de Israel.

Los opositores a la participación de Israel citan la guerra en Gaza, que ha dejado más de 70.000 personas muertas, según el Ministerio de Salud del territorio, que opera bajo el gobierno dirigido por Hamás y cuyos registros detallados son considerados generalmente confiables por la comunidad internacional.

El gobierno de Israel ha defendido repetidamente su campaña como una respuesta al ataque de milicianos liderados por Hamás que inició la guerra el 7 de octubre de 2023. Los milicianos mataron a alrededor de 1.200 personas, en su mayoría civiles, en el ataque y tomaron a 251 como rehenes.

Varios expertos, incluidos aquellos comisionados por un organismo de la ONU, han dicho que la ofensiva de Israel en Gaza equivale a genocidio, una afirmación que Israel —hogar de muchos sobrevivientes del Holocausto y sus familiares— ha negado vigorosamente.

Anteriormente, no estaba claro si una disminución de la violencia en Gaza, donde se mantiene un alto el fuego mediado por Estados Unidos, o los planes de la UER para cambiar los procesos de votación apaciguarían a algunas emisoras que se oponían a la participación de Israel.

Un boicot podría tener implicaciones para la audiencia y el dinero en un momento en que muchas emisoras están bajo presión financiera por los recortes de financiación gubernamental y el advenimiento de las redes sociales.

Las retiradas incluyen algunos nombres importantes en el mundo de Eurovisión. España es uno de los "Big Five", los países de gran mercado que más contribuyen al concurso. Irlanda ha ganado siete veces, un récord que comparte con Suecia.

La controversia sobre la participación de Israel en 2026 amenaza con eclipsar el regreso el próximo año de tres países: Bulgaria, Moldavia y Rumania, después de períodos de ausencia por razones financieras y artísticas.